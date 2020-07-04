Şu sıralar büyük pişmanlıklar yaşıyorum. Okuyup bitirdiğim her kitaptan sonra edebiyata neden zamanında gereken ilgi ve alakayı göstermedim, diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü okuyup bitirdiğim her kitap bana güçlü bir ilaç etkisi veriyor .

Gazeteci olmak ve bu mesleğin içerisinde bulunmak isteyen biri için asıl görev ne olabilir ki? Okurken o kadar ilgi çekici ve bir o kadar da anlamlı kitap ve yazarlara denk geliyorum ki anlatamam. Edebiyatımız o kadar zengin ki hepsini okumaya ömrümüz yetmeyecektir. Bu yoğun okuma sürecinde, şiirlerini daha önce çokça dinleyip okuduğum değerli yazar Murathan Mungan’ ın romanlarını sardım. Yazarın ilk kitabı olan ‘’Paranın Cinleri’’ ile başladım. Böylesi değerli bir yazar, şairin kitabıyla geç tanışmanın verdiği pişmanlık duygusuyla kendimi affedecek kadar bu değerli yazarı okumayı hedef edindim. Kim bilir kitaplarından haberdar olmadığım ne çok değerli yazar, şair var. Hayatım boyunca önemli bulduğum , önemli aktivite olarak değerlendirilebilecek kitapları okumak ve anlamaya çalışmak. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek kitaplarla olmalı.



Türkiye’in ruhunu yazmak isteyen değerli bir başka yazar olan Oğuz Atay’ın ‘’Tutunamayanlar’’ kitabına deli gibi tutundum. Daha önce okuyup, yaşımdan kaynaklı olacak ki anlayamamıştım. Böylesi bir kitabın varlığından, kitaba dair kısa bir pasajın sosyal medyada paylaşılması ile haberdar olmuştum. İkinci defa okuduğum bu değerli sanat eserini, daha dikkatlice anlamaya çalışarak okudum. Sayfaların arasında paragrafta şöyle yazıyordu; ’’ İnsan, hareketlerine engel olabilirdi, fakat düşüncelerini nasıl durdurma bilirdi? İnsan tabiatına bu kadar aykırı bir şey olamazdı. Düşünce suçundan söz etmek anayasaya aykırı idi. Benimde suçum bu kadar olsun razıyım, dediler birbirlerine. ‘’

Bir eyleme engel olabilen insan, düşüncelerini durdurması mümkün değildi. Konuşarak, yorumlayarak, yazarak düşüncelerimizi dışa vurmalı ki ifade özgürlüğü tam anlamıyla gerçekleşsin. Sadece düşünmekle kalmayıp onları paylaşacak kanallar, ortamlar da oluşturmak lazım…

Aynı meselelerin tekrarı



Ülkemiz gündemi çok çabuk değişebiliyor. Önemli bir meselenin yerini başka önemli bir açıklama alabilir. Bir meselenin bir kaç ayda bir gündeme gelmesi gelenek haline geldi. Ayasofya’nın zaman zaman sadece siyasete açılması gibi.

Gündemi meşgul eden bir başka mesele de, torba yasayla düzenlemeye tabi olunacak sosyal medya… Bu düzenleme daha sert ve net ifadelerle tekrar gündeme geldi. Nedeni ise Sayın Cumhurbaşkanımızın evlat sahibi olan kızına, ailesine ve onun temsil ettiği değerlere karşı yapılan çirkin saldırılar. Bu tür çirkin saldırılar zaman zaman tekrarlanıyor. Evlat dünyaya getiren annelik gibi kutsal bir duyguyu yaşayan bir kadına yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyoruz. Yasalar karşısında herkes eşit olmalı, böylesi saldırılar kime karşı işlenirse işlesin suçlular cezalandırılmalı benzer olayların yaşanmaması için caydırıcı cezalar verilmelidir. Benzer örneklerinin yaşandığı ülkemizde bu derece ahlaksız kişiler cezasız kalmamalı. ‘ Kanunların suç saydığı her konu ve önlem yolu tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın halka ifade ettiği gibi açık olmalıdır’. Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, terör faaliyetleri, hakaret gibi sosyal medya üzerinden yapılan kirli işler ve saldırılar… Bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki düzenlemelere gidilmelidir. Bunun gerekçe gösterilerek sosyal medya üzerinden kısıtlayıcı, yasaklayıcı önlemlerin alınması sadece muhalif kesimi değil herkesin tepkisine neden olur. Sosyal medya üzerinde yapılan ırkçı, cinsiyetçi, hakaret söylemlerde bulunanlar tabi ki cezasız kalmamalıdır.



Teknolojik ilerlemeler

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte enformasyon akışının hat safhada olduğu bir süreçte milyonlarca insanı ilgilendirecek böyle bir kararın alınması ne kadar doğru. Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren bu sosyal medyalar dan yoksun bırakılmak ifade özgürlüğünün büyük ölçüde aksaması demektir. İfade özgürlüğünün tam anlamıyla gerçekleşmediği bir coğrafyada çeşitlilik, farklılık içerisinde nasıl yaşayabiliriz? “Birinin sosyal medyada, yazma özgürlüğü bir diğerinin de okuma özgürlüğüdür. Birinin konuşma özgürlüğü bir başkasının dinleme özgürlüğüdür” .



Bugün bütün bu ifade özgürlüğü koşullarının değişmesinin nedeni teknoloji. Bir çok kanalı bir ortamda bir araya gelmesi. Akılı telefonlarımız, tabletler ve bilgisayarları kullanmamıza imkan sağlayan hayatımızın önemli bir parçası haline getiren internet ağıdır.



Kısa sürede yaşanan ve medyada büyük değişimlere neden olan dijital devrim. Sosyal medya ile birlikte” gazete satın almayı bırakan içerikleri bedava okumaya alışık ülke nüfusunun çoğunluğunu kapsayacak bir okuyucu kitlesi yaratmıştır”. Gerçekleştirilmesi istenen kısıtlama dan sonra bütün Youtube gibi büyük bir mecrada doğacak olan bu medya boşluğu nasıl bir alternatif ile kapatılacaktır. Youtube gibi büyük ve önemli mecraya yapılacak bir müdahale bizim bilgi edinme hakkımızı elimizden alacaktır. Türkiye’nin önemli demokrat aydın ve yazarlarının toplumla iletişimin koparılması demek değil midir? Kapatılması yönünde bahsi geçen sosyal medya mecraları sadece muhalifler değil toplumun her kesiminden yurttaş tarafından kullanılmaktadır. İfade özgürlüğü insanlık tarihi kadar eski olsa da düşünceyi ifade etme özgürlüğü imkanları teknoloji ile birlikte farklı bir hal aldı. Yapılacak olan düzenlemeler ile hayatlarımızı çok az hareket özgürlüğü alanlarına çevirilmemeli.

Bir kaç soru



Sosyal medyayı kısıtlamak ve sınırlandırma da amaç nedir?

Tekrar gündeme düşen sosyal medyanın kısıtlanması yada yasaklanması karşısında ifade ne kadar özgür olmalı bunun bir sınırı var mı?

Devlet neleri yasaklanmalı yada nelere izin vermeli konusu, kamu oyunu aydınlatıcı şekilde kapsamlı anlatılmalıdır, hukukçular ve aydınlar tarafından.



Memleket meseleleri konuşulurken, yazılırken, yorumlanır iken hiçbir siyasi gücün veya otoritenin saygısını ve övgüsünü almak amacı olmamalı. En büyük güç olan halkın, yurttaşların çıkarı (dil, din, ırk, cinsiyet gözetilmeden) halkın saygısı ve övgüsü kazanmaktır.