Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya ile ilgili yaptığı “Düzene sokulması şarttır” açıklamasından sonra hem muhalefet hem de Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli’den yorum geldi. Konuya ilişkin görüşünü aldığımız CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu “Sosyal medyayı kullanmak insanların en doğal hakkı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya ile ilgili yaptığı “Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.” açıklaması gündeme oturdu. Konu ile ilgili muhalefetten ve Cumhur ittifakı ortağı MHP’den açıklamalar artarda geldi. Sosyal medya iletişim kanallarının başkalarının haklarına ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ancak kesinlikle kapatılmaması gerektiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu “Sosyal medyanın yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi gerekir. Yasaklanması ya da kapatılması yönündeki fikirlere kesinlikle karşıyız. Sosyal medyayı kullanmak insanların en doğal hakkı” dedi. Purçu’nun konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” demişti.

İnsanların haklarını bir takım sebepler göstererek yasaklamak mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına yönelik görüşlerini aktaran Purçu“Teknoloji bilindiği üzere ilerliyor. Facebook, İnstagram, Twitter , YouTube ve Netflix gibi oluşumlar legal sosyal medya ortamları. Bu sosyal medya ortamları aynı zamanda düşünce özgürlüğünün bir sembolü olarak görülüyor. Sosyal medyayı kullanmak insanların en doğal haklarından birtanesidir. İnsanların haklarını bir takım sebepler göstererek yasaklamak mümkün değil. Çünkü sosyal medyalarda insan haklarından bir tanesi diyebiliriz. Erişim özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğünün ve sosyal medya özgürlüğünün bir takım yasal mevzuatları da zaten bulunmakta. Sosyal medya organlarının yasaklanması özellikle demokratik ülkelerde uluslar arası anlamda ciddi bir sıkıntı yaşatır. Olmaması gereken bir durum söz konusudur. Bu konular özgürlükler kapsamında değerlendirilen ve değerlendirilmesi gereken konulardır. Özgürlükler kapsamında değerlendirilen Twitter’ı, YouTube’u, Netflix’i ya da başka bir sosyal medya organını yasaklarsanız insan haklarından bir parçayı yasaklamış olursunuz. İnsanın hakkı olan bir şeyi elinden almış oluyorsunuz. Bu durum demokratik ve hukuki süreçle yönetilen ülkelerde ciddi bir sıkıntı yaratır olmaması gerekmektedir. Bir meseleyi sebep göstererek böyle bir uygulamaya geçilmesi kabul edilemez.” dedi.

Sosyal medya başkalarının hakkına saygılı olacak şekilde düzenlenmeli

Sosyal medya ortamlarının başkalarının hakkını gasp etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Purçu “Sosyal medya araçları ve sosyal medya sistemleri bir başkasına saygısızlığı ya da hakareti bir insanda hak olarak göstermez. Bundan dolayı sosyal medya ağlarının, teknolojik iletişim kanallarının hiç kimseye saygısızlık etmeyecek ve haklarına tecavüz etmeyecek şekilde kullanılması gerekiyor. Bu konuya ilişkin bir takım önlemler alınabilir. Herhangi bir kişi bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde ve haklarına zarar vermeyecek şekilde sosyal medya ve iletişim kanallarını kullanabilir. Ancak bir meseleyi sebep olarak kullanarak bütün sosyal medya ve iletişim araçlarını engellemek, kaldırmak uygun değildir. Biz bunu kabul etmiyoruz.” diye konuştu.

Sosyal medyanın kapatılmasını kabul etmemiz mümkün değil

Sosyal medya da bir takım düzenlemelerin olabileceğini ama kesinlikle kapatılmaması ya da erişime engellenmemesi gerektiğini vurgulayan Purçu “Sosyal medya iletişim ağları kısıtlamaya giderse ya da kapatılırsa insanların özgür olduklarını düşündükleri, kendini ifade ettikleri bir parçayı ellerinden almış oluyorsunuz. Böyle bir durumun ortaya çıkacak olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Tekrar belirtmek gerekirse bu tür iletişim kanallarını kullanma hakkını elde etmek demek başkalarına saygısızlık yapma hakkını kimseye vermez. Bu konunun yasal mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi gerekir. Yasaklanması ya da kapatılması yönündeki fikirlere kesinlikle karşıyız. Sosyal medya organları tamamen iletişime kapatılmasın ancak bir takım yasal düzenlemeler getirilsin. Hiçbir ortamda kimse kimseye hakaret edemez. Kimse kimsenin insan haklarına saygısızlık edemez. Bundan dolayı sosyal medya organlarını saygı çerçevesinde kullanma hakkımız olduğunu tekrar belirtmeliyim.” diyerek sözlerine son verdi.

MHP lideri Bahçeli’nin sosyal medya yorumu

Sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, “Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum” dedi.

Erdoğan’a bir sosyal medya göndermesi de Kılıçdaroğlu’ndan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medya platformlarının kontrol altına alınmasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, ”Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim” dedi. Akşener’in paylaşımına yorumda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir” ifadelerini kullandı.

“Vallahi gücenirim”

Twitter hesabından Erdoğan’ın sözlerini de alıntılayarak paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Netflix’in popüler dizilerinden Dark’a gönderme yaparak “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan” dedi.