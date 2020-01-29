Genellikle küfürler, hakaretler, suç oluşturan paylaşımlarla gündeme geliyor sosyal medya.

Oysa, zaman zaman önemli uyarıcı görevler üstlendiğini, mizahi iğnelemelerle sorumluluk makamındaki kişileri sağduyulu davranmaya davet ettiğini de kabul etmek gerek.

Örneğin, Elazığ depreminin hemen ardından Erzurum Palandöken’de kayak yapmaya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bakın hangi mesajlar yazılmış:

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-Duydunuz mu, Başkan İmamoğlu kısa tatil için kasırga, uzun tatil için tsunami bekliyormuş!

-Başkan’ın galiba haberi yok. O Palandöken’de kaydığını sanıyor ama aslında başkanlıktan kayıyor.

-Başkan’ın kulağı Çin gribindeymiş… Eğer hastalık daha da yayılırsa… Pırr… Gelsin İspanya, İtalya, Fransa, Maldiv Adaları…

-Buna da şükür arkadaşlar… Cübbeli Ahmet Hoca’yla jet ski yapmaya da gidebilirdi…

-Büyük bir trafik kazası olmuş Başkan… Hadi, hemen Uludağ’a koş!

-Yerel seçimde verilen oyları geri almak keşke mümkün olsaydı…

-İnanamadım, fotoğrafları fotomontaj zannettim. Maalesef doğruymuş…

– Ekrem Başkan, seni artık AFAD, UMKE, JAK ve Kızılay bile kurtaramaz!

-Ne vız vız edip duruyorsunuz kardeşim, adam altı ayda sadece dört kerecik tatil yaptı…

-Alo… CHP’de İmamoğlu’nun kulağını çekecek, “Sen ne yapıyorsun arkadaş” diyecek bir Allah’ın kulu yok mu?

-Sadece Erzurum’da kaydığını sanma Ekrem Bey, gönlümüzden de kaydın!

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Sonuç olarak söyleyeceğim şu:

Ekrem İmamoğlu’nun bu mesajları, “iktidar yanlılarının kıskançlık krizi ve öfke patlaması” diye değil, toplumun genelinin ruh halini yansıtan dostane uyarılar olarak değerlendirmesini dilerim.