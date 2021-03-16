Sosyal medyadan yayın yapacaktı; 15 yaşındaki kız, babasının silahıyla kendini vurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Çok merak edilen konu 'acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu?' Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre, İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil" dedi.