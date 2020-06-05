Covid 19 salgını günlerinde internet ve sosyal medya kullanımı büyük oranda arttı. İletişimde büyük bir yer tutan sosyal medya kullanımı toplumun vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Sosyal medya yalnızca iletişimi değil, birçok alanda da etkili olmaya başladı. İletişim biçimi, radyo, televizyon, gazete ve benzeri geleneksel medya araçlarından, sosyal medya alanlarına doğru yön değiştirdi. Sosyal ağlar insanların vazgeçemediği mekanlar haline geldi.Doğru kullanıldığında faydaları elbette yadsınamaz.

Şunu da aklımızdan çıkarmayalım sosyal medya kullanımının aşırı şekilde yerli yersiz ve yanlış kullanımı mahremiyet ve özel hayatın gizliliği konusunda bir çok sorunu da beraberinde getiriyor. Kişisel bilgilenirimizin güvenliği ilk sırada yer alıyor. Sosyal medyada özel yaşamımıza ait paylaştığımız bilgiler başımıza ummadığımız sorunlar açabilir. Maddi ve manevi olarak zarara uğrayabiliriz.

Sosyal medya üzerinden yapılacak yazı veya resim paylaşımları büyük önem taşıyor.Paylaşımlarınızı sadece arkadaşlarınızın değil, tanımadığınız kişilerin de takip ettiğini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayarak gelin uzmanların şu uyarılarına kulak verelim.

Tanımadığınız kişileri sosyal ağlarınıza kabul etmeyin. Sadece tanıdığınız ya da tanıştığınız kişileri ağınıza davet etmeye dikkat edin.

Mümkünse hesaplarınızda çift faktörlü koruma seçeneğini tercih edin.

Doğum tarihi, bulunduğunuz şehir gibi kişisel bilgilerinizin herkes tarafında ulaşılır olmadığından emin olun.

Profillerinizde şifre doğrulama veya kimlik avı dolandırıcılığını önlemek için var olan kişisel bilgilerinizin kullanımını en aza indirin.

Kullandığınız her profil ve platform için farklı kullanıcı adları ve şifreler belirleyin.

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin, kullanıcı adınızı ve şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşmayın.

Sosyal medya hesaplarınızı e-posta veya SMS gibi kullanmayın.

Kendinizin ve ailenizin okul, kurs adı gibi önem taşıyan detaylarını, toplantı ve seyahat bilgilerini paylaşmayın.

Kaynağı belirsiz, tanımadığınız adreslerden ve kişilerden gelen e-mail, gönderi, davet ve çağrıları açmayın.

Güncel bir antivirüs programı kullanın. Programın antivirüs internet security versiyonunda çalıştığından emin olun.

Ayrıca herhangi bir tatil programını önceden duyurmak kötü niyetli kişiler için evinizin boş ve hırsızlık girişimi için uygun olduğu anlamına gelir

tüm bunları dikkate alarak sosyal medyayı kullanırsak zararını değil yararını görürüz kanısındayım.