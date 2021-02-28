Sosyal medyadan tanıştığı kadın ve suç ortakları tarafından gasbedildi

Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA) ŞANLIURFA’da yaşayan M.T’nin paraları, sosyal medyadan tanıştığı kadınla buluşmak için geldiği İstanbul’da, Emine K ve arkadaşları tarafından silah zoruyla gasbedildi. Banka kartları alınan, banka hesabından 93 bin 500 lirası çekilen M.T’nin şikayeti üzerine yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Şubat tarihinde Sultanbeyli’de meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa’da yaşayan M.T.(40), sosyal medya üzerinden, tekstil işçisi olduğunu söyleyen Emine K.(32) ile tanıştı. Konuşmaların ardından M.T, Emine K. ile buluşmak üzere İstanbul’a gelerek kadının evine gitti. Gönül ilişkisi yaşamaya başladığı M.T., Emine K. ile evde bir süre vakit geçirdikten sonra içeriye giren 3 şüpheli silah zoruyla M.T.’nin bin 500 lirasını ve banka kartlarını aldı. Emine K.’nın arkadaşları olduğu öğrenilen şüpheliler, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olaydan sonra banka hesabından 93 bin 500 lira çekildiğini öğrenen M.T., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

BAŞKA MAĞDURLARA AİT İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik takip sonucunda hepsinin tekstil işçisi olduğu öğrenilen Emine K., Ş.M.(17), G.D.(17), N.O.(17), H.İ.M.(16) ve Mehmet O.(24) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin gasp ettikleri paraları aktarmak için kullandığı kişiler olan Tarık K.(29) ve Muhammet K.(22) da gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri şüphelilerin cep telefonlarında yaptıkları incelemede farklı 5 mağdura ait işkence ve müstehcen görüntüler buldu. Diğer mağdurlarla da iletişime geçen ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tarık K. ve Muhammet K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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