Sosyal medyadan ‘Sonun Özgecan gibi olacak’ diye tehdit etti; gözaltına alındı

Murat SOLAK-Ali ÇAĞLAR TINBEK/İSTANBUL,(DHA) AZERBAYCAN uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade etti. Şüpheli Fatih’te yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B’nin (21), bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada “Hacer” isimli kadını, tecavüz edip, ailesinin önünde öldüreceğini, sonunun daha önce katledilen Özgecan Aslan gibi olacağı söylediği iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından S.B. Beyazıt Meydanı’nda bugün yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardındna adliyeye sevk edildi.

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