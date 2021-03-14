Sosyal medyadan izinsiz nişanı tespit eden jandarma cezayı kesti

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde jandarma ekipleri sosyal medya görüntülerinden yola çıkarak, izinsiz nişan eğlencesi yapıldığını belirledi. Oto teybinden müzik çalarak 2 saat süren eğlenceye katılan 12 kişinin kimliğini tek tek tespit eden ekipler, toplam 13 bin 368 TL ceza uyguladı.

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı Tatarlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Ergenli köyünde nişan eğlencesi yapıldığı bilgisine ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden harekete geçen ekipler, köye baskın düzenledi. Yapılan araştırmada eğlencenin sona erdiği ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Jandarmanın yaptığı görüşmeler sonunda İ.Ç. (22) ve E.K.’nin (21) nişanlanması dolayısıyla aileler arasında oto teybinden müzik çalınarak 2 saatlik eğlence yapıldığı anlaşıldı.

Sosyal medya görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri kimlikleri tespit edilen 11 kişiye 900’er TL, eğlenceyi düzenleyen İ.Ç.’ye ise 3 bin 468 TL olmak üzere ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet etmek’ suçundan toplam 13 bin 368 TL idari yaptırım uyguladı.

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