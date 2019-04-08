Sosyal medyadan burun seçmek doğru değil

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Necdet Demir, son yıllarda burun estetiğine olan talebin artışında sosyal medyanın etkili olduğunu söyleyerek, “Sosyal medyadan doktor veya burun beğenip, seçmek ardından estetik ameliyatı yaptırmak doğru değil” dedi.



VM Medical Park Pendik Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Necdet Demir, burun estetiğine yönelik bilgi vererek, yaptırmak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu. Dr. Demir, “Sadece sosyal medyadan doktor ve burun beğenip estetik ameliyatı yaptırmak doğru değil. Sosyal medyada paylaşılan resimler belli açılardan ve belli ışıklar altında çekilmiş resimlerdir. Yüzün tam ortasında kilit taşı rolünü üstlenmiş, pek çok görev sahibi olan burnu net olarak yansıtmazlar. Sosyal medyayı doktorun estetiğe bakış açısını değerlendirmek için kullanmak daha doğru olacaktır. Doktorunuzu internette paylaştığı fotoğraflara göre değil, operasyon sonuçlarını görüp, onunla yüz yüze iletişime geçtikten sonra seçin. Doktorun hastasına yaklaşımı, sonuçlarının güzelliği, sorunlar karşısında takındığı tutum, doktor tercihi açısından önemli kriterlerdir” diye konuştu.

“BAŞKASINA BENZEMEK İÇİN ESTETİK YAPTIRMAYIN”

Ameliyat kararının öncelikle kişinin kendisini mutlu etmek için alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Demir, “Burun şeklimizden hoşnut değilsek ve beğenmiyorsak beğeneceğimiz, hoşumuza gidecek bir şekle ulaşmak için ameliyat olmalıyız. Kesinlikle birilerine beğendirmek için ameliyat olmamalıyız. Birileri burnumuz hakkında olumsuz yargıda bulunuyor diye ameliyat kararı vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hem kadınların hem de erkeklerin bir başkasına özenerek ona benzemeye çalışmasının sadece burun estetiği özelinde değil, bütün yönleri ile yanlış bir yönelim olduğunu ifade eden Demir, “Burun gerek kemik ve kıkırdaktan oluşan iskelet yapısı olsun, gerek cilt yapısı olsun gerekse de diğer bağ ve yumuşak dokuları olsun her insanda farklı ve özeldir. Ayrıca burnun yüzün diğer kısımları ile olan uyumunu da göz önünde bulundurmak gerekir” dedi.

TÜRKLERİN SORUNU KEMERLİ VE BÜYÜK BURUN UCU

Türklerin burun yapısı hakkında da bilgi veren Op. Dr. Necdet Demir, “İnsanların genetik yapıları ve bulundukları coğrafya gelişimlerini ve yüz şekillerini etkiler. Buna bağlı olarak dünyanın farklı coğrafyalarında farklı yüz ve burun şekillerini görmekteyiz. Ülkemizde daha çok kemerli, ucu sarkık ve nispeten büyük burun ucu görmekteyiz. Hastalarımızın isteği de daha küçük, kemersiz ve ucu kaldırılmış burunlar oluyor. Bazı hastalar iyice küçülmüş, kavisi belirgin ve daha kalkık bir burun isterken; bazıları da kemersiz ama kavis de olmayan, nispeten küçülmüş ve düşüklüğü giderilmiş bir burun tercih etmektedir. İlk tarif ettiğimiz daha iddialı ve operasyon yapıldığını daha çok belli eden burunlar iken, ikinci tarif ettiğimiz daha doğal ve operasyon geçirdiği çok da belli olmayan burunlardır” diye konuştu.

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUK VARSA PSİKİYATRİST GÖRMELİ

Kişilerden gelen her ameliyat isteğine olumlu yanıt vermenin doğru olmadığını aktaran Op. Dr. Demir, “Burun ameliyatı kararı hastayla birlikte verilir. Bununla birlikte bir takım tıbbi durumları tespit edip bunları hastayla paylaşmak gerekir. Mesela beden dismorfik bozukluğu (temelde fiziksel kusuru olsun olmasın, kişinin bu dış görünümüne aşırı derecede takıntılı olması) olan bir hastayı ameliyat etmeyip psikiyatri doktoruna yönlendirmek gerekir. Bunun yanında doktorun kendi sınırlarını bilip başarılı olacağını düşünmediği, altından kalkamayacağı bir ameliyatı da hastayla paylaşıp yapmaması daha doğrudur. Ayrıca hastanın burnuyla ilgili gerçekçi olmayan beklentileri varsa, kendisine muhtemel sonuçlar anlatılmalıdır. Hasta isteklerinde ısrar eder ve hekim de buna ulaşılamayacağını ön görürse ameliyat kararı alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.