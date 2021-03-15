Sosyal medyadan Atatürk’e hakarete suç duyurusu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Demre ilçesinde sosyal medyadan Atatürk’e hakaret içeren paylaşımda bulunan kişi hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Demre Temsilciliği suç duyurusunda bulundu.

Demre’de iş yeri sahibi N.A., İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin’in bir paylaşımının altına Atatürk’e hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yorum yaptı. Bunun üzerine ADD Demre Temsilcisi Mehmet Özdemir ile dernek yöneticilerinden Şükrü İbrikçi, Demre Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, N.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘ARKADAŞIMIZI KINIYORUZ’

ADD temsilcisi Mehmet Özdemir, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk ulusunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kimse böyle bir hakarette bulunamaz. Bunlar tarih bilmeyen cahiller. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Tarih bilmeyen gafiller, tarihi tekerrür ettirirler’. Biz de bu tarih bilmeyen, cahil arkadaşımız için suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretin cezasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin koruyucusu olan Cumhuriyet Savcısı verecektir. Bu arkadaşımızı, kamuoyu önünde kınıyoruz. Kendisine tarihi okumasını salık veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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