Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlemler alan, temizlik, eğitim, sağlık, sosyal ve teknik alanlarda hizmetlerini arttıran Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada diyetisyenle canlı yayınlara başladı.

Eyüpsultan Belediyesi diyetisyenleri, Facebook ve İnstagram’dan sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarda, vatandaşların sorularını cevaplayarak virüse karşı alınacak önlemler ve bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı beslenme reçeteleri veriyorlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK BESLENME ÖNERİLERİ

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyenlerinden Şeyda Demirçelik, sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını cevaplandırdıklarını, özellikle virüse karşı etkili, bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme reçeteleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Kronik hastalıkları olan, 65 yaşın üzerindeki vatandaşların beslenme yöntemleri konusunda da bilgiler aktardıklarını ifade eden Demirçelik, “Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıklı beslenmeyle yakından ilişkilidir. Koronavirüse (COVID-19) karşı bağışıklık sistemini güçlendirici besinlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Her hafta Cuma günleri 14:00’de Facebook’tan, İnstagram’dan ise her akşam 21:00’de canlı yayınlar yapıyoruz. Eyüpsultan ilçe sakinlerinin sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini yükseltmek için yapılması gerekenler ve beslenmeyle ilgili merak ettikleri soruları yanıtlıyoruz” dedi.

Bağışıklık sisteminin insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemi olduğunu belirten Şeyda Demirçelik, şunları söyledi: Özellikle grip, soğuk algınlığı ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse (COVID-19) gibi hastalıklarla savaşabilmenin yolu da ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de sağlıklı beslenme ile yakından ilişkilidir”

