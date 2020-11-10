Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan şüpheli, tutuklandı

ADANA,(DHA)- ADANA’da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen C.B. gözaltına alındı. Evinde, örgüte ait kitaplar ele geçirilen C.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı saptanan C.B.’yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan C.B.’nin evinde yapılan aramada ise örgüte ait 4 kitap ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen C.B., tutuklandı.

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