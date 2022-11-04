Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa 6 gözaltı

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Davut CAN/İZMİR,(DHA)-İZMİR merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, bu hesaplar üzerinden yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan ve hesaplarda ekli olan kişilerden yüksek kazanç vaadi ile para alan 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek, bu hesaplar üzerinden yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunulduğu ve hesaplarda ekli olan kişilerden yüksek kazanç vaadi ile para alınarak haksız kazanç sağlanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin, hesaplarda ekli olan ve kendileriyle iletişime geçen kişilere yüksek meblağlarda paralar kazandıklarına dair sahte dekontlar gönderdikleri, ancak bu paraları alabilmek için vergi ve dosya masrafı adı altında para yatırılması gerektiğini söyledikleri belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın artan şikayetler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir, Batman, Siirt ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, N.B.K., K.G., E.Y., F.U., Ş.E. ve D.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, içerisinde vatandaşlara ait kredi kartı numaraları, CCV kodları ve kimlik bilgileri gibi verilerin bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B.K. ve K.G. tutuklanırken, E.Y., F.U., Ş.E. ve D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

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