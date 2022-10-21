‘Sosyal medya’ cinayetinde indirimsiz müebbet

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Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yaşanan tartışma sonrası otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk’ü (48) balkondan pompalı tüfekle ateş açıp öldüren Yiğit Ahmet Acar (30), ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Olay, 20 Ekim 2021’de, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede oturan Yiğit Ahmet Acar ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle Acar’ın evinin önüne geldi. Öztürk ile Acar, evin önünde de tartışmaya devam etti. Yiğit Ahmet Acar, 2’nci kattaki evinin balkonuna çıkarak, 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk’ün bulunduğu araca ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Öztürk’e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yiğit Ahmet Acar tutuklandı.

ÖZTÜRK’ÜN ANNESİ: ADALETE GÜVENİYORUM

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yiğit Ahmet Acar katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen H.E., “Önümden beyaz otomobil geçti. Arabada bulunan kişi ağır küfürler etti. Silah patladı sonra bir silah daha patladı. Arabadaki kişinin kim olduğunu görmedim” dedi. Tanığın dinlenmesinin ardından Erdoğan Öztürk’ün annesi Ü.A., “Adalete güveniyorum” dedi.

Son sözü sorulan sanık Yiğit Ahmet Acar ise “Olayın bu dereceye gelmesini istemezdim. Pişmanım” dedi.

MÜEBBET HAPİS VERİLDİ, İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Yiğit Ahmet Acar’a ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

‘ADALET TECELLİ ETTİ’

Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Ahmet Onaran, “Adalet tecelli etmiştir. Müteveffa hiçbir sebep olmaksızın sanık tarafından 2 el ateş edilmek sureti ile öldürülmüştür. Dosya kapsamı bir bütün halinde değerlendirildiğinden dolayı mahkemece hiçbir takdiri indirim nedeni uygulanmamıştır. Kanunlarımızı cesaretli bir şekilde uygulayan, adaletin ve hakkaniyetin ışığında karar veren hakim meslektaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi. (DHA)

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