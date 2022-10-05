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İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz,” Resmî açıklamalara bakıldığı zaman son yirmi yılda paranın bol olduğu dönemde TOKİ’nin ortalama yaptığı konut sayısı 600 bin ile 800 bin arasıdır. Yirmi yılda ortalama 800 bin konut yapan TOKİ’nin beş yıl içinde 500 bin konut yapacağını düşünmek bu ekonomi şartlarında hayalcilik olur” dedi.

ALİ BARAN FAYIK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak adlandırılan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinin ilk temelleri 25 Ekim’de atılacak. İlk başta 17 ilde 5 bin konut ile başlanılacak olan proje kademe kademe olarak tüm şehirlerde yapılmaya başlanılacak. Hayata geçmesi beklenilen sosyal konut projesi hakkında konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Kaygusuz, sosyal konut projesi alt gelir grubunu şehir merkezinden uzaklaştıracak bir yapıda oluşturulacaksa, kentlerin kimliğini bozacağını ifade etti.

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‘TOKİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR’

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Mahir Kaygusuz,” 1981 yılında kurulmuş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) çok uzun zamandır kendine göre yakışan işleri yapmamış, çok işlevde bulunmamış bir yapı durumunda kalmıştır. TOKİ’nin amacı sosyal konut ve alt gelir grubuna işler yapmak için tanımlanan kurumdur. Fakat yıllar içinde konut sorununun artması, TOKİ’nin tanımlanan işlevleri tam anlamıyla yerine getirmemesi bu anlamda sorgulanmasına neden olmuştur. Diğer bir taraftan ise TOKİ adına yakışmayan işlerden bir tanesi de gelir dağılımı modeli ve emlak gayri menkul yatırım ortaklığı gibi birçok inşaat firmasını zengin etmek ve onları ranta açmanın bir yolu gibi görmesidir. Ankara örneğinde baktığımızda Next Level TOKİ iş birliği, Merkez Ankara TOKİ iş birliği gibi üst gelir grubuna yapılan yapıların çoğu TOKİ aracılığıyla yapılıyor. Aslında bakıldığında burada sermaye aktarımı olduğu, derdin alt gelir gurubun ötesinde olduğu ve yıllarca kendi müteahhitlerini zengin etmek üzere kurulu olduğu anlaşılıyor. TOKİ eliyle bugüne kadar yapılanlar bundan sonra yapılacaklar açısından da bir fikir veriyor” dedi.

‘İNŞA EDİLECEK YAPILARIN YERLERİ BELLİ DEĞİL’

2019 yılından itibaren iktidarın sosyal konutla ilgili verdikleri sözleri yerine getirmediğinin altını çizen Kaygusuz,” TOKİ 2002 yılından bu zamana kadar kaç tane konut yaptı? Resmî açıklamalara bakıldığı zaman son yirmi yılda paranın bol olduğu dönemde TOKİ’nin ortalama yaptığı konut sayısı 600 bin ile 800 bin arasıdır. Yirmi yılda ortalama 800 bin konut yapan TOKİ’nin beş yıl içinde 500 bin konut yapacağını düşünmek bu ekonomi şartlarında hayalcilik olur. Diğer bir taraftan baktığımızda TOKİ’nin yaptığı işler açısından alt gelir grubu için yapılan projeler şehir dışlarında ve izole edilecek şekilde yapılıyor. Bugün başvurulan rekor sayıya rağmen inşa edilecek yapıların nerede yapılacağı henüz belli değil. Bu aslında durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı kentten uzaklaştırıcı bir durum gibi de görülüyor. Çünkü TOKİ’nin üst gelir gruba yaptığı yerler ve alt gelir grubuna yaptığı yerler ortada. Bir de TOKİ’nin yaptığı bloklar var. Aslında bu bloklara baktığımızda kalitesizliği simgeleyen yapılardır. Üst gelir grubuna yapılan projelerde TOKİ yaptı diye ön plana çıkarmıyorlar. Sosyal Konut Projesini hayata geçirmek için maalesef kaynaklarımız yok. Vatandaşlardan alınacak paralarla ve taksitlerle yapılacak bir iş değildir. İş hacmi olarak bakıldığında 500 bin konutu yapmak zor gözüküyor. Ekonomik olarak getirisinden öte bir seçim vaadi olarak görülüyor. Sosyal konut projesini hayata geçirebilmek için şu an 1 trilyon liralık bir kaynağa ihtiyaç var. Bu şekilde ne insanların barınma ihtiyacını ne de ekonominin canlanmasını sağlayacak bir durum değil” diye konuştu.

‘500 BİN KONUTU KİM YAPACAK’

Kaygusuz,” Sosyal Konut Projesi alt gelir grubunu şehir merkezinden uzaklaştıracak bir yapıda oluşturulacaksa Ankara’daki Zirvekent örneği gibi kentin kimliğini bozacak işlerdir. Eğer örnek verdiğimiz yerler gibi yerler kurulmayacaksa herhangi bir itirazımız olmaz. Maliyet konusunda ise yılda iki kere memur maaşlarına yansıyan oranlarda taksitlere farklar yansıtılacaksa ödenecek miktarların çok ötesine geçecek duruyor. Çünkü sözleşmede böyle bir madde var. Bu maddeye göre yapıların ne kadara mal olacağı da belli değil. İnşa edilecek olan yapıların ekonomisi de soru işaretleriyle dolu. Bu açıdan bakarsan alt gelir grubunda yer alan insanlara ultra lüks şeklinde pahalı ev üretiyorsun. İnşaat piyasası açısından bakıldığında ise hayata geçirilmeye düşünülen 500 bin konutu kamu mu? yoksa özel sektör mü? yapıyor belli değil. Çünkü bu yapıları TOKİ’nin kendisi yapmıyor. Denetlemesini de özel sektöre yaptırıyor. Bu projenin işlerin kim yapacak, kaç tane mühendis çalışacak, bu işi yaparken TOKİ kadrosunu büyütecek mi gibi soruların cevabı net değil. Çünkü sosyal konut projesiyle ilgili hiçbir planlama yok” dedi.

‘TOPLU KONUT PROJESİNE KARŞI DEĞİLİZ’

Kaygusuz,” İnşaat Mühendisleri Odası olarak geçmişte TOKİ ile ilgili açıkladığımız raporlarımız var. TOKİ alt gelir grubuna çalışmıyor, üst gelir grubuna çalışıyor diye. Bizler meslek odaları olarak toplu konut yapılmasına karşı değiliz. TOKİ kendi özelliklerine göre davranmalıdır. TOKİ alt gelire sahip insanlara konut üretmek için varken, rant devşirmeye odaklanmış bir yer olarak karşımızdadır. Sosyal konut projesi geleceğe enkaz bırakmak üzere yapılan bir proje olarak görüyoruz. Proje için kaynak bulunsa dahi ekonomik açıdan ülkenin kalkınması için faydalı olarak görmüyoruz. Çünkü TOKİ bütün piyasaya hakimiyet kurarak iş yapıyor ve piyasanın kendi çarklarıyla oynuyor” diye belirtti.

‘İNŞAAT İŞİ BÜYÜK İŞ DİYE ALGILANIYOR’

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur Özer,” İnşaat sektörünü mevcut iktidar bir rant alanı için ve kendi zenginlerini yaratmak için kullandı. Çünkü özel sektöre büyük miktarda paranın aktarılabileceği iş alanı inşaat sektörüdür. İnşaat sektörünü siyasi gücü devam ettirebilmek için reklam aracı olarak kullandı. Sosyal konut projesi için toplanan paralar ekonomiye mutlak bir faydası olacaktır ama yine de sorunu çözecek paralar değildir. Hükümet tarafından İnşaat işi büyük hizmet olarak algılanıyor. Örnek verecek olursam belediyeler alt yapı işlerini çok fazla yapmak istemez. Daha çok gözle görülebilir işleri yapmak isterler. Çünkü göze hitap eden işler vatandaşları etkiliyor. Fakat alt yapı işleri daha önemlidir” dedi.

‘TUTARLI GÖRÜNMÜYOR’

Özer,” Sosyal konut projesi toplanan paralar alt grup gelirinde yer alan insanlar için çok büyük para iken, inşaat sektörü için maliyet açısından çok büyük paralar değil. Çünkü hem sistem olarak hem de ekonomik boyut olarak hiç tutarlı görünmüyor. Bu projenin hepsi hayata geçemeyecek. Çok az bir bölümü yapılacaktır. Vaat edilen sayının hayata geçmesi şu an mümkün görünmüyor” diye konuştu.