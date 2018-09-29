Sorunları bilmeyen başkan olamayacak!

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

CHP, belediye başkanlığı için aday adayı olacaklara, “Başvuru dosyanızda özgeçmişinizle birlikte aday olmak istediğiniz yerin sorunlarının neler olduğunu ve bunları nasıl çözeceğinizi belirten bir rapor da bulunsun” mesajı göndermiş.

Beni çok şaşırtan bir hamle oldu bu; CHP’den hiç beklemediğim bir performans!

++

Böylece adaylar sadece bitirdiği okullar ile çalıştığı işlere filan bakılarak değil, başkan seçildiği takdirde neler yapabileceği, başarılı olup olamayacağı gibi kıstaslar göz önüne alınarak belirlenebilecek.

++

Tabii, aday adaylarının kaleme aldığı raporlar kamuoyuna da eksiksiz açıklanmalı.

Örneğin, yeşil alanları nasıl artıracaklar, kaçak yapılaşmayla mücadele için neler yapacaklar, trafiği rahatlatacak formülleri var mı, hava kirliliğini önleme konusunda ne düşünüyorlar, park sorununu çözmek için planları nedir?

Bunları bilmek seçmen olarak hakkımız!

++

CHP’nin, söz konusu raporu sadece belediye başkan aday adaylarından değil belediye meclis üyeliği için aday adayı olacaklardan da istemesi yerinde olur.

Geçen hafta yazmıştım, belediye meclis üyeliği de başkanlık kadar önemli.

Kararları üyeler alıyor, başkan uyguluyor çünkü.

Üyelerle başkan arasındaki uyumsuzluk belediye çalışmalarında kilitlenmeye yol açar.

++

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi ve bunun ardından partide yaşanan iç çekişmeler CHP’li seçmenin moralini fena halde bozmuştu.

Dilerim, yerel seçim hazırlıkları “adaylardan rapor isteme” gibi akıllıca işlerle ilerler ve parti yönetimi partili seçmenle yeniden barışır.

Demokrasimizin geleceği için CHP’nin güçlü olması, ayaklarını yere sağlam basması gerekiyor.