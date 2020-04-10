Bugün tüm dünya basının manşetlerinden düşmeyen Tüm dünyanın sağlığını tehdit altına alan “Coronovirüs” hakkında yazmak istedim. Yaklaşık 3 ay önce çinin wuhan şehrinde başlayan bu virüs hızla tüm dünyaya yayılmaya başladı her ülke ekonomik ve sağlık açısından yeterli tedbirleri aldı fakat vaka ve ölüm sayısı gün geçtikte katlanarak artıyor.

Ben de ülkemizde yapılan bazı tedbirleri hatırlatmak isterim. Virüsün 14 gün kuluçka süresi var şüphelendiğiniz bir temasta bulunmuş veya yurtdışından yeni gelmiş iseniz kendinizi 14 evinizde izole etmelisiniz eldiven maske ve kişisel hijyene dikkat etmeli, sosyal mesafeyi korumalısınız. Panik olmamalı kendinizi motive edici aktiviteler yapmalısınız ama tabikide evde kalarak.



Sevgili okurlar hiçbir şey sonsuza dek sürmez dünya tarihinde buna benzer birçok virüs yer almaktadır. Hepsinin gelip geçtiğini ya da öldürücü etkisinin bittiğini düşünerek kendimize rahatlatıcı telkinlerde bulunabiliriz. Sabırla birlikte ve beraber tedbirlere uyarak bunun da üstesinden gelebiliriz. Karamsarlığa kapılmayın,umudunuzu yitirmeyin inşallah bugünleri de geçireceğiz hep beraber.



Bu zor zaman da hepimizin evde kaldığı dönemde aslında hayatımızın ne kadar kıymetli yürümenin ne kadar önemli olduğu işe,okula,gezmeye gönül rahatlığıyla gitmenin ne kadar önemli olduğunu sağlığın her şeyden üstün olduğunu anlayıp bizi yaratan ve bize bunları veren rabbimize bir kez daha şükür etmemiz gerektiğini hatırladık. Türk millettinin beraber ne kadar güçlü olabildiğini dinimizin emrettiği temizliğin ne kadar önemli olduğunu psikolojik ve sosyolojik açıdan zorlandığımız bu günlerde inançla sabrederek dua ederek içimizi rahatlatıp bu süreçten en iyi ve en zararsız şekilde çıkmamız dileğiyle hoşçakalın evde kalın sağlıkla kalın