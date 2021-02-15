Sorgun’da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu

KONYA'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü'ne flamingolar, hava sıcaklığının artması nedeniyle bu yıl erken geldi. Her yıl nisan ayında gelip, kasıma kadar kalan flamingolar, iklim değişikliği nedeniyle şubatta gelmeye başladı. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, ''Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle flamingolar, döneminden önce gölümüze geldi. Kuraklığın etkisiyle de gölde su seviyesinin azaldığı görülüyor'' dedi.