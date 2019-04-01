Sony’den hem küçük hem hafif fotoğraf makinesi

Sony, popüler kompakt fotoğraf makinesi yelpazesinin yeni üyesi RX0 II’yi görücüye çıkardı.



Dünyanın en küçük ve en hafif premium kompakt fotoğraf makinesi RX0 II (model DSC-RX0M2), orijinal RX0’ın su geçirmezlik/toz geçirmezlik, şoka dayanıklılık, ezilmeye dayanıklılık ve ultra kompaktlık özelliklerini daha da ileriye taşıyor. Yeni model artık makine içi 4K kayıt ve video kaydı için yeni görüntü sabitleme çözümlerinin yanı sıra yukarı doğru 180 dereceye, aşağı doğru 90 dereceye kadar eğilebilen ve su altında dahi çalışan bir LCD ekrana sahip.

RX0 II’nin merkezinde, 1.0-tip yığılmalı 15.3-megapikseli Exmor RS CMOS görüntü sensörü ve güzel görünümlü cilt tonları gibi gelişmiş renk yeniden üretimini mümkün kılan gelişmiş bir BIONZ X görüntü işleme motoru yer alıyor.

Bu kombinasyon, ISO 80[x]-12800 gibi geniş bir hassasiyet aralığında, hareketsiz obje ve video çekimi için ışık hızında performans ve muhteşem bir görüntü kalitesi sunmak üzere optimize edildi. Kısaltılmış 20cm minimum netleme uzaklığına sahip ZEISS Tessar T 24mmiii F4.0 sabit geniş açılı lens, yeni makineyi selfie çekimleri veya masa üstü fotoğraflar için daha iyi bir hale getiriyor.

RX0 II, başka hiçbir fotoğraf makinesinin gidemediği yerlere yanınızda götürebileceğiniz bir fotoğraf makinesi.

Sadece 59mm x 40,5mm x 35mm’lik boyutları ve 132g ağırlığı ile cebinize kolaylıkla sığan RX0 II, hava koşullarının karşısına çıkaracağı her türlü zorluğa hazır. 10 metre derinliğe kadar su geçirmez, toz geçirmez, 2 metre yüksekliğe kadar darbeye dayanıklı ve 200 kg kuvvete kadar ezilmeye dayanıklı.

Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, “Orijinal RX0’ın geliştirilmesinin ardındaki amaç, formuyla ve teknik özellikleriyle yeni yaratıcı ifade şekillerine imkan veren bir fotoğraf makinesi üretmekti. Yeni RX0 II ile bu temeli daha da geliştirdik. Yeni özellikler ve fonksiyonlar ekleyerek, fotoğraf makinemizi her tip seyahat için ideal hale getirdiğimize; geniş bir çekim ve video blog çalışmaları yelpazesinde hem fotoğraf hem de video kamerası olarak aynı performansı göstermesini sağladığımıza inanıyoruz” dedi.

RX0 II, 4K video için gerekenin yaklaşık 1,7 katı veri toplamak üzere, piksel gruplama olmaksızın tam piksel okumalı 4K 30p iç video kayıt özelliği sunuyor. Bu yüksek hızda örnekleme, hare ve çentiklenmelerin görünümünü azaltarak sıradışı detay ve derinliğe sahip, pürüzsüz, yüksek kaliteli 4K görüntüler sağlıyor. Bu görüntüler, kısa süre önce hayata geçirilen Sony “Imaging Edge” mobil uygulamasının yardımıyla akıllı telefona aktarılabiliyor, düzenlenebiliyor ve sosyal ağlar üzerinde kolaylıkla paylaşılabiliyor.

RX0 II, elde çekim sırasında dahi net görüntüler elde etmek için, gövde içi elektronik sabitleme özelliği sunuyor.

Görüntüler, video çekimi sırasında yakalanan ek bilginin gimbal benzeri pürüzsüzlüğe sahip bir video üretmek üzere işlenebildiği ‘Movie Edit add-on’ uygulaması ile çalışan bir akıllı telefon veya tablete aktarıldığı durumlarda daha da iyileştirilebiliyor. Sony ‘Movie Edit add-on’ üzerinden erişilebilen bir diğer yeni özellik ise, seçilen süjenin çerçevenin merkezinde tutulduğu ve görüntüdeki bozulmanın nihai bir düzenlemede düzeltildiği ‘Akıllı Kadrajlama.’ Videonun nerede paylaşılacağına bağlı olarak istenilen en-boy oranı da seçilebiliyor.

RX0 II’nin diğer video özellikleri arasında, 1000 fps’e kadar Süper Yavaş Çekim kayıt, sıkıştırılmamış 4K HDMI çıktı ve eşzamanlı proxy kayıt da bulunuyor. Kullanıcılar, ortaya çıkacak sonucun kreatif vizyonlarına tam olarak uyduğundan emin olmak için Picture Profile, S-Log2 ve Zaman Kodu / Kullanıcı Biti fonksiyonlarından da yararlanabiliyor.

RX0 II’nin çok yönlülüğü, video yeteneklerinin yanı sıra bir dizi fotoğraf çekimi özelliği de sunması anlamına geliyor. 1/32000 saniyeye kadar Bozulma Önleyici Deklanşöre sahip olan fotoğraf makinesi, süjenin yüzünden bir anlığına geçen hisleri dahi yakalamak için, 16 fps’e kadarv çekim yapabiliyor. Orijinal RX0’ya göre yapılan güncelleme ile yeniden renk üretimi, doğal ve canlı insan cildi renkleri üretmek üzere geliştirilirken, opsiyonel ‘Yumuşak Cilt Efekti’ de ufak leke ve kırışıklıkları kapatmak için uygulanabiliyor. Sınıflandırma ve Koruma fonksiyonları, fotoğraf makinesinde uygulanabiliyor ve kesintisiz çekilen fotoğraflar gruplanmış halde fotoğraf makinesi üzerinde görüntülenebiliyor.

Sony’nin dünyanın dört bir yanındaki portre fotoğrafçıları arasında son derece yüksek popülarite kazanan Eye AF özelliği, RX0 II’da daha da iyileştirildi. Eye AF’nin hızı, doğruluğu ve işleyişi, nefes kesen bir portre çekmeyi daha da kolaylaştırmak üzere geliştirildi; deklanşöre sadece yarıya kadar basıldığında, netleme, süjenin gözlerine kilitleniyor. Odaklanılan göz (sol / sağ / otomatik) menü üzerinde seçilebildiği gibi özel bir butona da atanabiliyor; ve bu şekilde, kullanıcının kompozisyon üzerine yoğunlaşmasına imkan veriyor.

Fotoğraf makinesi, aralıklı çekime ayarlanabiliyor ve bunun sonuçları da Sony’nin “Imaging Edge” masaüstü uygulaması ‘görüntüleyicisi’ ile düzenlenerek nefes kesen hızlandırılmış çekim videolara dönüştürülebiliyor.