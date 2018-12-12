Değerli okurlarımız, Fırat’ın Doğusuna askeri harekât başlayacağını Türk medyasında ilk kez 5 Aralık 2018 tarihli yazısında Genel Yayın Koordinatörümüz Orhan Uğuroğlu şöyle duyurdu:

“Bir gece ansızın gelebiliriz” diye defalarca atılan slogan gerçek oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı askerî operasyonun eli kulağında, hatta denir ya “belki yarın, belki yarından da yakın…”

O gece FOX TV’de Fatih portakal da bu haberimizden ana haberde alıntı yaptı.

Amerikalı Jeffrey’in çat kapı ziyareti Türk ordusunun harekâtını çok kısa bir süre geciktirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, ” Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik ediyoruz” dedi.

Sonsöz bu özel haberi ile tüm medyayı övünmek gibi olmasın ama atlatmayı başardı. “Bir gece ansızın gelebiliriz” diye defalarca atılan slogan gerçek oluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna yapacağı askeri operasyonun eli kulağında hatta denir ya, “belki yarın belki yarından da yakın…”

ORHAN UĞUROĞLU’NUN 5 ARALIK TARİHLİ YAZISI ÖZETLE ŞÖYLE

“Bir gece ansızın gelebiliriz” diye defalarca atılan slogan gerçek oluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna yapacağı askeri operasyonun eli kulağında hatta denir ya, “belki yarın belki yarından da yakın…”

Askeri kaynaklardan aldığım bilgilere göre Türk Askeri günler sonra Fırat’ın doğusunda yuvalanan, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı, Türkiye’nin güney sınırlarına yönelik tehdidi önlemek amacıyla askeri operasyon başlatacak.

Net bir tarih vermek gerçekten zor ama gelişmeleri anlattığımda bu operasyonun çok yakın bir zamanda başlayacağını anlamak mümkün.

Tarih: 21 Ekim 2018:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi ve görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Bu görüşmede her ne kadar Cumhur İttifakı görüşüldü ise de siyasi kaynaklar Erdoğan’ın Fırat’ın Doğu’suna yapılacak askeri operasyon konusunda da MHP liderine bilgi verdiğini söylüyorlar.

Tarih: 27 Ekim 2018:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, “Bazı ülkelerin PYD’yi terör örgütü olarak görmemesi terörle mücadeleye zarar veriyor.

En büyük terör tehdidi Fırat’ın doğusundan gelmektedir. Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacak, meşru müdafaa hakkı kullanılacak. ” denildi.

Tarih: 2 Aralık 2018:



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’teki makamında ziyaret etti. Toplantı sonrasında şu açıklamalar yapıldı.

Bu ziyarette Yıldırım’ın, “Fırat’ın Doğusuna yapılacak askeri harekat” konusunda Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiğini başkent’te siyasi kulislere sızan bir bilgi olarak aktarayım.

Cumhurbaşkanının yurt dışı programı nedeniyle bu bilgiyi Kılıçdaroğlu’na TBMM Başkanı Yıldırım’ın vermesi siyasi nezaket olarak da dikkat çekiyor.

Tekrar MGK tarafından yapılan resmi açıklamaya dönersek şu ifadelerin Fırat’ın Doğusuna yapılacak Askeri operasyon için ne kadar dikkat çekici ve kararlı olduğunu görürüz.