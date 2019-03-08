Sonsöz Gazetesi’nin 8 Mart 2019 tarihli sayısında İsmet Hazardağlı’nın kaleme almış olduğu “Rantı Belediye Kazanmalıdır” yazısı Fox Tv ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında yayına katılan Binali Yıldırım’a soru oldu. İşte Sonsöz Gazetesi’ne ait yazı ve Binali Yıldırım’ın cevabı.

Rantı Belediye Kazanmalıdır

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ ADAY KAZANACAK DERSENİZ “EN FAZLA RANT VAAT EDEN” DERİM.

Seçim gecesi “filanca isim tekrar kazandı” diye de duyarsanız o zaman bu isimin geçmişte yaratığı ranta bakın yeterli. Ama şu gerçek ki ortaya çıkan rantı asıl olan belediyeye kazandırmaktır.

Dikkat ediniz yad edilen gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanları belediyelerine “en fazla ve en tatlı rant” yaratanlardır. Siyaseti, particiliği bir kenara bırakın, büyük küçük fark etmez belediyecilik işlerinin hepsinin önünde hizmet arkasında rant yaratma vardır.

Binali Yıldırım İsmail Küçükkaya arasındaki sohbet şöyle gerçekleşti;

Binali Yıldırım: Şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez.

İsmail Küçükkaya: Sonsöz Gazetesi diyor ki “Rantı belediye kazanmalıdır” tabi bir rant kazanabiliriz. Çünkü şehir gelişiyor, metrolar geliyor, parklar geliyor.

Binali Yıldırım: Birisine rant kazandırmak için plan tadilatı şehre ihanettir. Ancak şehrin tamamını kaynak aktaracak şehir planlarını bozmayacak yeşil yapılaşma dengesini de gözetecek her türlü işe varız. Eğer bir park yapılacak, millet bahçesi yapılacak, bir kütüphane yapılacak, bir okul yapılacak bunlar için gayet tabiki bütün imkanları seferber ederiz. Gökdelen yapılacaksa onunda şu kadar metre karesi dolardan hesabı yapılacak ağzı sulanacak getirecek dosyayı kusura bakma diyeceğiz.

İsmail Küçükkaya: Bir yere davetliydim siz konuşmacıydınız basına kapalıydı ancak ben izleyici olarak katılabilecektim. İmar meselesine siz orada da söz vermiştiniz değil mi?

Binali Yıldırım: Kararlı olmazsanız bu işin önünü alamazsınız. Bir probleminiz var yalnız onu belirtmek lazım. Sekiz tane kuruluş var imar yetkisi olan. Bakanlıklar var, TOKİ var, belediyeler var, beldeler var burada bir disipline gitmek lazım. Sizden yapamayıp başka yerden dolanarak yaparsa o zaman sıkıntı. Buna da çalışacağız.