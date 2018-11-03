Ana Sayfa Sonsöz Gazetesi 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi Kasım 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi Kasım 2018 Arşivi YazarEditör -3 Kasım 2018 20 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Sonsöz Gazetesi 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi Ekim 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi Eylül 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi 2018 Arşivi Sonsöz Gazetesi Ağustos 2018 ArşiviFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,120BeğenenlerBeğen49TakipçilerTakip Et5,299TakipçilerTakip Et7,212TakipçilerTakip Et9,374TakipçilerTakip Et131AboneAbone OlHAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraaçık enter location 16 ° C 17 ° 15 ° 38 % 8.2kmh 0 % Cts 17 ° Paz 17 ° Pts 19 ° Sal 16 ° Çar 16 ° @sonsozgazete5.299 TakipçilerTakip Et
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