Sonbahar Esintili Resim Sergisi

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Medya Sanat Galerisi’nde Turgut Akan resim sergisi gerçekleşti. Sergide birbirinden farklı, güz mevsimi detaylı görsel yer aldı. Sonbahar Esintisi adlı serginin 1 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

HAZAL ERGEN

Turgut Akan Resim Sergisi, Medya Sanat Galerisi’nde ‘Sonbahar Esintisi’ adıyla düzenlendi. Programdaki katılımcılar, görselleri tek tek inceleyerek Turgut Akan’dan bilgi aldı.

Görsel Beceriler Merkezi

Çankaya Üsküp Caddesi’nde yer alan Medya Sanat Galerisi, 21 Eylül 2007 tarihinde, Türkiye’nin ünlü 8 sanatçısının buluştuğu, karma bir sergiye ev sahipliği yaparak sanat hayatına başlamış oldu. Sergi; Güler Akalan, Nevzat Akoral, Mustafa Ayaz, Mürşide İçmeli, Kayhan Keskinok, Hayati Misman, Hasan Pekmezci, Süleyman Saim Tekcan’ın eserlerinden oluştu.

Gazeteciler Cemiyeti’nin merkez binasının alt katında bulunan daha önce 24 Saat Gazetesi’nin baskı ve hazırlık ünitelerinin bulunduğu 450 metrekarelik alanı Aydın Doğan Vakfı’nın maddi katkıları ile Ankara’nın en modern ve çağdaş sanat merkezi olarak düzenlendi.

Sergi alanının dışında resim kurslarının verildiği, kitaptan tanıtımlarının ve atölye söyleşilerinin gerçekleştirildiği, katılımcıların sıcak soğuk meşrubat alacakları mini büfe ve resim malzemeleri satan butik mağazasıyla Ankaralı sanatseverlere eşi bulunmayan bir sanat galerisi kazandırıldı.

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İşletmeciliğini bu konuda uzman bir ekibin üstlendiği Medya Sanat Galerisi’nde bütün bir sezon boyunca seçkin sanatçılar, şahsi ve karma bir şekilde eserlerini sergilemeye devam ediyor. Ayrıca sanatla ilgilenen üyeler ve birinci derecedeki yakınlar da sezonun belirli dönemlerinde galeriden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

Tarihi Sanatçı Turgut Akan

92 yaşındaki Sanatçı Turgut Akan, 930 yılında Ardahan’da doğdu. İlk resim dersini öğretmeni olan babasından aldı. Ülkemizde Ressam Ali Rıza Beyazıt ve Fransa’da Andrea Loth atölyelerin eğitimini tamamlamış olan ressam, sanat tarihi öğretmeni Nusret Karaca’nın atölyesine devam etti. 1964-1966 yıllarında Napoli Sanat Akademisi’nin resim bölümünde konuk sanatçı olarak eğitim gördü. Amerika’da katıldığı Alabama Eyaleti sergisinde üçüncülük ödülü aldı. Yurt dışında 2, yurtiçi de 50 şahsi sergi açtı. Amerika, Fransa, İtalya ve Japonya’da yurtiçinde özel bir resmi koleksiyonlarda birçok eseri yer alıyor.

Duayen Ressam Turgut Akan: “Benim babam köy öğretmeniydi. Dolayısıyla köylerdeydik. Abimle benim ilkokulda resim yeteneğimiz vardı. Abimle kiremit tozlarından kendimiz boya yapardık, yarış yapardık. Hangimizinki iyi diye babamıza gösterirdik. O zamanlardan resim macerası böyle başladı, devam ediyor. Hemen hemen 80 yıllık bir resim hayatım var. Benim 60’a yakın sergim oldu. Bunlardan üç tanesi hariç ikisi Amerika’da, bir tanesi İtalya’da oldu. Amerika’da bir resmim ödül kazandı. İtalya’da çok takdir edildi. Tanıdığım galerilerde birçok sergi açtım. Hepsi, 60’a yakın. Bir hesap yaparsak 3000 küsür resim yapmışım. Son olarak da bu yıl, yazlıkta 35 resim yaptım. Diğerlerini daha önce yapmıştım. En son burası için Ayşegül hanım sağ olsun, bize telefon etti, sizin bir serginiz var, size gün ayırmıştım, dedi. Böylece nihayet bir sergimiz daha oldu. Bu serginin serüveni böyle” sözlerine yer verdi.

Mutfak Objeleri İlgi Çekti

Sergideki tablolarda, güz mevsiminin doğal ve gerçekçi tonlarla betimlenerek aktarıldığı görüldü. Doğanın sonbaharda, rüzgar ve yağmurla karışık aldığı hal gözler önüne serildi. Sergi sahibi Ayşegül Bora, eski Gazeteci Halim Utlu programda yer aldı. Sanatseverler, görselleri ilgiyle inceledi. Akan’ın tablolarındaki masa, bardak, sürahi detayları da başarılı bulundu.