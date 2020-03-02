Bir yanda İdlib’deki çatışmalar, diğer yanda Avrupa ülkelerine gidebilmek için Yunanistan sınırına dayanan mülteciler…

Bu olup bitenlerden öğrenmemiz gerekenler var.

DERS 1:

“Ortadoğu bataklıktır” diyenler yüzde yüz haklıdır.

Burada savaşa girip de kârlı çıkan olmamıştır.

Suriye yıllardır devam eden iç savaşta adeta harabeye döndü. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Terör örgütleri cirit atıyor. Rusya, ülkenin adeta hamisi durumuna geldi. Ufukta kalıcı bir barışın sağlanma ihtimali de görünmüyor.

Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Filistin, Bahreyn, Lübnan, Ürdün, Yemen, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de huzur yok. Kiminde darbeyle işbaşına gelmiş yönetim halkına ağır baskı uyguluyor, kiminde krallık rejiminin keyfiliği hüküm sürüyor, kiminde iç savaş bir türlü bitmiyor, kiminde dışarıdan gelecek bir saldırının endişesi hakim.

Yani, Ortadoğu bataklığından bir an önce kurtulup kendi topraklarımız içinde demokrasiye, insan haklarına, hukuka saygılı bir hayatı kurmaya çalışmalıyız.

DERS 2:

NATO da, Birleşmiş Milletler de, İslam Birliği de fonksiyonel kuruluşlar değildir.

Bugüne kadar Türkiye’ye hiçbir yardımları olmadığı gibi bundan sonra olacağı da şüphelidir.

Yani, bu kuruluşların çatısı altında kalmayı sürdürsek bile onlardan hayır gelmeyeceğini, ne kadar zora düşersek düşelim kıllarını bile kıpırdatmayacaklarını bilmeli, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir devlet olmalıyız. Başkalarıyla kavga etmeyen ama hepsine mesafeli duran bir devlet.

DERS 3:

Avrupa Birliği, adı ve ilkeleri hoş kendisi boş bir örgütlenmedir.

Savaştan kaçanları, yoksulları, açları, hastaları görmezden gelerek dünyadan soyutlanmış bir hayat sürmek istemektedir.

İç sorunlarını aşmaktan bile acizdir. Nitekim, en güçlü üyesi İngiltere çareyi ayrılmakta bulmuştur.

Yani, bu birliğe girmek için kendimizi parçalamanın alemi yoktur.