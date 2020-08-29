Uygarlığı değiştiren, dönüştüren ve toplumsal dinamikleri kökten etkileyen en önemli unsur bilimsel ve teknolojik gelişmelerdir. Bilim ve teknoloji nihayetinde üretim biçimini değiştirir ve değişen üretim biçimi ise tüm üst yapıyı sil baştan şekillendirir.

İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde insanlar evlerine kapanmış olsa dahi bilimsel ve teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

En son bir yapay zeka yazılımının Amerikalı pilotları nasıl alt etmeyi başardığını gördük. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan yeni bir test, insan zekası ile yapay zekayı karşı karşıya getirdi. ABD ordusunun araştırma geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA, yapay zeka ile insanın yarıştığı bir simülasyon gerçekleştirdi. Açılımı “The Defense Advanced Research Projects Agency” olan DARPA, “İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı” anlamına geliyor.

Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka, F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. Üstelik 5 kez gerçekleştirilen testin beşini de yapay zeka kazandı.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle insansız savaş uçakları birçok ülkenin ana savaş ve savunma sistemi haline gelecektir. DARPA’nın gerçekleştirdiği son test ise yapay zekanın uçuşlarda ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu teste rağmen DARPA yetkilileri, hava kuvvetleri pilotlarının savaş sırasında kontrolü yapay zekaya devretmesinden önce, önlerinde hala uzun bir yol bulunduğunu açıkladı.

Amerikalı mucit ve Tesla şirketinin sahibi Elon Musk otonom araç teknolojileri geliştirirken doğal olarak sırtını yapay zeka teknolojisine dayamaktadır. Hızla gelişen 5G teknolojisini kullanarak internet üzerinden birbirine bağlı, yapay zekaya sahip otonom sürüş birimleri çok yakın bir zamanda hayatımızı etkileyen en önemli unsurlardan biri haline gelecektir.

Elon Musk’ın şirketi Space X bu dönemde uzay istasyonuna başarılı bir seyahat de gerçekleştirdi, uzaya astranot götürüp getirebilen ilk özel şirket ünvanını aldı.

Dahası Musk’ın alçak yörüngeye yüzlerce uydu yerleştirmek sureti ile kurmakta olduğu internet ağı da hızla gelişiyor. Bu ağ dünyanın her yerine en uçsuz bucaksız çöllerden açık denizlere kadar kesintisiz, ultra hızlı ve çok ucuza internet erişimi sağlayacak. Starlink sisteminin Kuzey Amerika ve Kanada’da 2020, dünyanın geri kalan kısmında ise 2021 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Diğer yandan Elan Musk, 2016’da Neuralink’i kurmuş ve ilginç açıklamalar yapmıştı. Dahi girişimci, insan beyniyle bilgisayarı birleştirmekten söz etmişti.

Birkaç gün önce Elon Musk’tan beklenen tarih geldi. İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden 28 Ağustos’ta Neuralink’in çalışan bir örneğinin gösterileceği bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.

Birbiri peşi sıra gelen ve sadece kamuoyuna yansımış bulunan birkaçını saydığımız bu teknolojik gelişmelerin yakın geleceğimizi nasıl şekillendirebileceği üzerine kafa yormak lazım, neticede bu gelişmelerin etkilerinden kimsenin azade kalması mümkün olmayacaktır.

Bir kere yapay zeka ile donatılmış insansız hava araçları servise girdiği zaman klasik hava araçları ile arasındaki fark yelkenli gemi ile motorlu gemiler arasındaki fark kadar büyük olacaktır. İnsan biyolojisinin yarattığı kısıtlamalar ortadan kalktığında çok daha hızlı ve sert manevra gerçekleştirebilen, çok daha yüksek G seviyelerinde hareket ve ivmelenmeler yapabilen hava araçları üretilebilecektir. İnsan taşımak ve yaşatmak için gerekli olan donanım ve cihazların uçak yapısında yarattığı sorunların ortadan kalkması uçak imalatını ucuzlatacak ve kolaylaştıracaktır. Bu gün için ne kadar uçağınız olursa olsun uçak sayınızın birkaç misli iyi yetişmiş, sağlığı sıhhati mükemmel durumda bulunan pilotunuz olmadığı müddetçe hava kuvvetlerinizi etkin kullanmanız mümkün değildir. Halbuki yapay zeka devreye girdiği zaman bu gereksinim ciddi manada azalacaktır, bu araçları uzaktan komuta kontrol edecek personeli yetiştirmek ise çok daha kolay olacaktır.

Hele bir de yerden komuta kontrol edecek personelin Musk’ın Neuralink cihazlarını kullandığını düşünürsek ortaya çıkacak sistemin savaş gücü çok daha iyi anlaşılacaktır.

Diğer yandan Starlink ve Neuralink projesi ile entegre yürütülecek bir otonom sürüş teknolojisi dünyayı kökten son derecede radikal bir biçimde değiştirecektir.

Çok kısa bir süre sonra çocuğunuzu okuldan almak için evden çıkmanıza bile gerek olmayacak; otonom sürüş teknolojisi ile donanmış aracınıza, Neuralink cihazınızı kullanarak, Starlink üzerinden bağlanıp çocuğunuzu okuldan alıp eve getirebileceksiniz. Bunu yaparken de klavye, ekran ya da maus vb bir uçbirim kullanmaya gereksiniminiz olmayacağı için çocuğunuzun omletini pişirmeye devam edebileceksiniz.

Gelecek hızla geliyor demedi demeyin…