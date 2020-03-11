Son Kale Haymana “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” dedi

Haymana Belediyesi, ülkemizin tarihi bir dönemden geçtiği şu günlerde 
hem bu vatanın nasıl kazanıldığını bir kez daha hatırlatmak hem de 
şehitlerimize olan vefa duygusuyla Sakarya Meydan Muharebesi’nin 
kazanıldığı topraklar olan Mangaldağı Şehitliği ziyareti düzenledi.
“Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” şiarıyla gerçekleştirilen etkinliğe 
Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, STK Başkanları, AK Parti ve MHP 
Teşkilatları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Turgut “Son Kale Haymana Şehitlerinin İzinde”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve Haymana Belediyesi Tarih Uzmanı Ferdi 
Çakmak’ın Sakarya Meydan muharebesi hakkında verdiği bilgilerin ardından 
bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” sözünden 
hareketle bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek “Şehitlerimiz 
bizler bu topraklarda huzurla yaşayalım diye Malazgirt’de, Çanakkale’de, 

Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da ve daha nice savaşta canını kanını 
akıtmış, “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” demiştir. Geçmişte olduğu gibi 
bugün de bu vatanı milletimizden almak için pusuda bekleyen düşmanlar 
var. Ama unutulmasın ki onlar varsa bu topraklarda “Şehitler Tepesi Boş 
Kalmayacak” diyen kahramanlar da var.” dedi. Başkan Turgut konuşmasını 
Arif Nihat Asya’nın “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” şirini okuyarak 
bitirdi.                                                   

 Tören, şehitler için okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından 
Haymanalıların Mangaldağı Şehitliği önünde “Asker Selamı” vererek 
çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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