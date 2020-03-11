Son Kale Haymana “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” dedi
Haymana Belediyesi, ülkemizin tarihi bir dönemden geçtiği şu günlerde
hem bu vatanın nasıl kazanıldığını bir kez daha hatırlatmak hem de
şehitlerimize olan vefa duygusuyla Sakarya Meydan Muharebesi’nin
kazanıldığı topraklar olan Mangaldağı Şehitliği ziyareti düzenledi.
“Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” şiarıyla gerçekleştirilen etkinliğe
Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, STK Başkanları, AK Parti ve MHP
Teşkilatları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Turgut “Son Kale Haymana Şehitlerinin İzinde”
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve Haymana Belediyesi Tarih Uzmanı Ferdi
Çakmak’ın Sakarya Meydan muharebesi hakkında verdiği bilgilerin ardından
bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” sözünden
hareketle bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek “Şehitlerimiz
bizler bu topraklarda huzurla yaşayalım diye Malazgirt’de, Çanakkale’de,
Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da ve daha nice savaşta canını kanını
akıtmış, “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” demiştir. Geçmişte olduğu gibi
bugün de bu vatanı milletimizden almak için pusuda bekleyen düşmanlar
var. Ama unutulmasın ki onlar varsa bu topraklarda “Şehitler Tepesi Boş
Kalmayacak” diyen kahramanlar da var.” dedi. Başkan Turgut konuşmasını
Arif Nihat Asya’nın “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” şirini okuyarak
bitirdi.
Tören, şehitler için okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından
Haymanalıların Mangaldağı Şehitliği önünde “Asker Selamı” vererek
çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.