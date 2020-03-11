Son Kale Haymana “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” dedi



Haymana Belediyesi, ülkemizin tarihi bir dönemden geçtiği şu günlerde

hem bu vatanın nasıl kazanıldığını bir kez daha hatırlatmak hem de

şehitlerimize olan vefa duygusuyla Sakarya Meydan Muharebesi’nin

kazanıldığı topraklar olan Mangaldağı Şehitliği ziyareti düzenledi.

“Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” şiarıyla gerçekleştirilen etkinliğe

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, STK Başkanları, AK Parti ve MHP

Teşkilatları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Turgut “Son Kale Haymana Şehitlerinin İzinde”



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve Haymana Belediyesi Tarih Uzmanı Ferdi

Çakmak’ın Sakarya Meydan muharebesi hakkında verdiği bilgilerin ardından

bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” sözünden

hareketle bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek “Şehitlerimiz

bizler bu topraklarda huzurla yaşayalım diye Malazgirt’de, Çanakkale’de,



Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da ve daha nice savaşta canını kanını

akıtmış, “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” demiştir. Geçmişte olduğu gibi

bugün de bu vatanı milletimizden almak için pusuda bekleyen düşmanlar

var. Ama unutulmasın ki onlar varsa bu topraklarda “Şehitler Tepesi Boş

Kalmayacak” diyen kahramanlar da var.” dedi. Başkan Turgut konuşmasını

Arif Nihat Asya’nın “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” şirini okuyarak

bitirdi.

Tören, şehitler için okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından

Haymanalıların Mangaldağı Şehitliği önünde “Asker Selamı” vererek

çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

