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8 Nisan 2019
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Son iskele Bandırma…

Erden Aktoğu Erden Aktoğu

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Tabiri caizse, Türk futbolunun, gelmiş geçmiş en yaramaz çocuklarından biridir Batuhan Karadeniz. Ondaki Allah vergisi fizik ve yetenek yalnızca bizim değil Avrupa kulüplerinin de malumudur.

Gelgelelim, o üstün özelliklerinden çok kişisel yaşamı, asi tavırları ve de disiplinden uzak tavırlarıyla gittiği hiçbir yerde dikiş tutturamamasıyla bilinen bir isim. Zaten ona takılan, ya da yakıştırılan ‘yaramaz’ tanımlaması da bu özelliklerinden kaynaklanıyor.

İnanın, ondaki bu özel fizik ve yetenek en sıradan, ancak uyumlu bir futbolcuda olsa dünyanın parmakla gösterdiği birisi olurdu. O süper özelliklerini izlerken mest olduğum Batuhan henüz 27 yaşında.

Şu ana kadar 11 farklı takımda oynayan, arada kulüpsüz dönemler de geçiren deneyimli golcü, şu sıralarda futbol kariyerini Bandırmaspor’da sürdürüyor.
İçerenköy’de başlayan futbol serüveninde, sırasıyla Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve son olarak da Bandırmaspor formalarını giydi.

Futbol basamaklarını çok hızlı çıkan Batuhan Karadeniz, Beşiktaş PAF takımında yıldızı parladı. Kısa süre içinde profesyonel imza attı. 16 yaşında ilk Süper Lig golünü attı, 17 yaşında da Fatih Terim onu milli takıma çıkardı. Mustafa Denizli ile tartışmasının ardından kadro dışı kalan Batuhan, birçok takım gezdi, hep umut beslendi. Ancak, beklenen performans bir türlü gelmedi. Hatta İsviçre’de St. Gallen’e bile transfer oldu ama yurt dışı da ona uymadı.

Ara transferin son gününde Bandırmaspor’a imza atan Batuhan, ligde kalması için takımının gol yükünü taşıyor. Ancak hocası onu bütün oynadığı maçlarda hamle oyuncusu olarak kullanıp, sonradan oyuna sokuyor. O da aldığı bu şansı iyi kullanıyor ve şu ana kadar attığı dört golle dikkatleri üzerinde topluyor.

Bandırma ile anlaşması sadece sezon sonuna kadar olan Batuhan ilk maçında dört dakikada iki gol attı ve takım Kırklarelispor’u 2-1 yendi. 1-0 kazandıkları ve yoğun kar yağışı altında oynanan Etimesgut maçında da tek gol Batuhan’dan geldi.

Pendikspor’u 5-1 yendikleri maçta da rakip fileleri bir kez havalandıran 27 yaşındaki deneyimli golcünün en büyük hedefi Bandırma’yı ligde tutmak.

Batuhan’ın futbol geçmişine baktığımızda bilindiği gibi, akla gollerinden daha çok kadro dışı kalma haberleri, gece hayatı kaçamakları geliyor. Oynadığı her takımda kadro dışı kalma hikâyeleri yaşayan golcü futbolcu, yeni şehrinde ve takımında bu kez böyle bir durumla karşılaşmak niyetinde değil.

Ne diyelim, inşallah Allah gönlüne göre verir ve onu yeniden o bildiğimiz performansını en iyi şekilde koyabileceği takımlarda ve de hepsinden önemlisi, golcü olarak birkaç isimle sınırlı Milli takımımızda görürüz.

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Erden Aktoğu
Erden Aktoğuhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında merhaba dediği spor basınında, Ortadoğu, Tercüman, Gözcü ve Günaydın gazetelerinde muhabirlikten spor müdürlüğüne geçti. 2013 yılından bu yana gazetemiz Sonsöz’e yazıyor.

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