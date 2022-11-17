Son haftaların başarılı ve iddialı ekibi mor-beyazlılar İzmir’den eli boş döndü KEÇİÖRENGÜCÜ ‘GÖZ’E GELDİ

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Taşkın: İyi oynayarak kaybettik. Her mağlubiyet böyle olsun

YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Göztepe’ye konuk olan Ankara Keçiörengücü, rakibine 2-1 mağlup oldu. Rashad Muhammed’in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen bu avantajını koruyamayan Başkent ekibi, ilerleyen dakikalar içinde kalesinde gördüğü biri penaltıdan 2 golle mağlup olarak, üst sıralardaki iddiasında yara aldı.

Teknik DirektörTaner Taşkın, İstanbul’da gerçekleştirilen hain saldırıdan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, “Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Biz güçlü bir ülkeyiz, bunları da aşacağız” dedi.

Taşkın maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede de, karşılaşmaya 4 oyuncu eksikliğiyle çıktıklarını belirterek, “Maçtan önce bu oyuncu grubunun eksikliği aratmayacağını söylemiştim. Herkes sonuna kadar bütün gücüyle mücadele etti, varını yoğunu ortaya koydu. Yolumuz uzun. Bu sezon ilk deplasman mağlubiyetimizi aldık. Her mağlubiyet böyle olsun diyorum. İyi oynayarak kaybettik. Göztepe harika bir taraftara sahip. Güzel bir galibiyet aldılar. Amacımız, iyi futbolumuzu sürdürerek ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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