Okullar 30 Nisan’a kadar uzatıldı!
Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilim kurulunun önerisiyle evde eğitim sürecinin 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakanların açıklamalarından satır başları;
Sağlık Bakanı Koca
- Okullara verilen ara uzatılacak.
- Her gün açıkladığım vaka tablosu gözler önünde. Israrlı uyarılarımız karşılığını tam gösterseydi üzüntülerimiz daha az olacaktı. Daha az hastamız olacaktı.
- Yaşları 60’ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu.
- Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir minimal temas nasıl sağlanabilir anlamında bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım uçak minibüs ve benzeri alanda bir takım bilim kurulu önerileri olabilir.
- Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz.
- İzin verdiğimiz merkezlerde üniversiteler dahil ollmak üzere kiti bizden olmak üzere asla vatandaşımızdan ücret almamak üzere bir gayret ve çaba içindeyiz.
- Bu dönemi istismar etmek isteyen korsan çalışmak isteyen bir takım laboratuvarlar olursa bize bildirin gereği yapılır.
- Bu süreçte yurt dışına ihracı daha cok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruşa maskeyi bakanlık olarak 3,3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı depolarındaki mallarına el konuldu.
- N95 herkes kullanmamalı. Daha çok hastayla temasta olan numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz. Siz hastaysanız temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske de değil. Normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu kkullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da N95’i temin etmek içinde bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem kamu, hem üniversite hem özel sektör malzeme eksik olmayacak.
- Hastalığın Türkiye’de pig seviyeye ulaşıp ulaşmadığına ilişkin şu an için bir şey söylemek mümkün değil.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un açıklamalarından satır başları
- Bilim kurulunun önerisiyle evde eğitim süreci 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
- 80 bin ücretli öğretmenin de derslere girmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
- LGS’nin ne şekilde yapılacağına dair üç senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı.
- Özel okul ücretleri, özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.