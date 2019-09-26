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      Son Dakika: İstanbul’da 5,7 büyüklüğünde deprem

      Editör -
      Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
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      Fransa’da çatıda görüntülenen panter

      Editör -
      Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
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      Londra’da şiddetli yağış sonrası istasyonlar

      Editör -
      İngiltere’nin başkenti Londra’da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası şehrin birçok yerini su bastı.
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      Karadeniz’de palamut tükendi

      Editör -
      Karadeniz'de, 1 Eylül itibariyle balık avı sezonu açıldı ancak balıkçılar palamut avcılığında umduğunu bulamadı.
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