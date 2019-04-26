Son dakika… flaş flaş…

Haber kanalları “son dakika” diye geçti, internet siteleri” flaş… flaş” duyuruları yaptı, gazeteler birinci sayfalarında kocaman fotoğraflarla verdi:

-Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkıştı…

-İşte o tokalaşma anı…

-Törende güzel görüntü…

Önce kimin elini uzattığı, tokalaşma anında birbirlerinin gözlerine bakıp bakmadıklarına dair “kulis” bilgileri verenler bile oldu.

Neredeyse cumhurbaşkanı ile ana muhalefet liderinin el sıkıştığı günü milli bayram ilan edecek, yurtta, yavru vatan Kıbrıs’ta ve dış temsilciliklerde coşku ile kutlayacak, fener alayları düzenleyeceğiz.

Her zaman bir araya gelmesi, fikir alışverişinde bulunması, dostluk kurması gereken iki liderin el sıkışmasının büyük haber değeri taşıması az gelişmiş demokrasimizin fotoğrafıdır aslında.

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Bu haber ve fotoğraflar iki lidere de bir şeyler anlatmış olmalı:

Ülke çok gerildi, rahatlaması, gevşemesi gerek.

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Benim önerilerim şöyle:

İki lider, eşleriyle birlikte bir akşam yemeğinde buluşup sohbet etseler, birbirlerine torunlarının yaptığı muzırlıkları anlatsalar nasıl olur acaba?

Ya da bir hafta sonu kırlara açılıp mangal partisi düzenleseler…

Fazıl Say’ın konserini yan yana izlemek de olabilir tabii…

Bir masa tenisi maçında karşı karşıya gelmeleri de çok hoş bir görüntü oluşturur doğrusu…

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Bu yazdıklarım siyasi bir analiz değil, ülkesini seven bir vatandaşın iki liderden samimi ve acil beklentisidir.