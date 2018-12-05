İçişleri Bakanlığı, karayollarında artan trafik denetimleri ve yürütülen etkili kampanyalar neticesinde ölümlü trafik kazası sayısının düştüğünü, 100 bin araca düşen ölümlü trafik kazasında yüzde 7,5 azalış yaşandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince karayollarında alınan yoğun güvenlik önlemleri işe yaradı. 2018’in 11 aylık döneminde ölümlü trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 4,5’lik düşüş gösterdi. Trafik kazalarına bağlı can kayıpları da yüzde 2.6 azaldı.

SON BİR YILDA 100 BİN ARACA DÜŞEN ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI YÜZDE 7,5 AZALDI

Ülke genelinde, 2017’de 22 milyon 134 bin 792 motorlu araç trafikte bulunurken, 2018 bu sayı yüzde 3,2’lik artışla 22 milyon 850 bin 238 oldu. Trafikte motorlu araç sayısı artmasına rağmen, 2018’in 11 aylık döneminde ülke genelinde 100 bin araca düşen trafik kazası verileri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında; ölümlü trafik kazasındaki azalış yüzde 7,5 buldu. Trafik kazalarına bağlı can kayıpları sayısında yüzde 5,7, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında yüzde 0,3, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 0,2, yaralı sayında ise yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

DÜŞÜŞTE DENETİMLER VE YÜRÜTÜLEN KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU

Bu düşüşte; özellikle trafiğin yoğun olduğu Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi yapılan yoğun güvenlik önlemleri, helikopterli ve drone ile havadan denetimler, oto yollarında ortalama hız denetimleri, trafik eğitimleri ve son dönemde trafikte farkındalığı artıcı ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyalarının etkili olduğu belirtildi.

GEÇEN YIL TRAFİK KAZALARINDA 7 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, karayollarında alınan trafik denetimlerinin tek amacının; sürücü, yaya ve yolcu olarak karayolu üzerindeki güvenliğimizi tehdit eden ve trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin bir mücadele etmek olduğu belirtildi.

Öte yandan trafik kazaları nedeniyle 2017 yılında yalnızca 7 bin 427 hayatını kaybetti, 303 bin 663 kişi yaralandı.