SON BİR DEFA…

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Recep Bey 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son kez aday olacağını açıkladı.

Konuşmasında “İnşallah, 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.” Dedi.

Arkadaş olsa vallahi dükkân senin, elbette aday ol ve lakin mümkün değil…

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Bakın ben Recep Bey’in aday olabilmesini canıyürekten istiyorum, keşke aday olabilse sandıkta kaybedip demokratik rejimin kurallarına boyun eğerek geçip muhalefete oturabilse. İnanın böyle bir olay Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve Cumhuriyet rejiminin sağlamlığının en iyi ispatı olacaktır.

Fakat anayasa hükmü açık…

Bu anayasayı yazan, yazdıran da AKP ve MHP bloku…

Halk da halk oylamasına sunulan bu anayasa değişikliğini kabul etti, en nihayetinde milli iradenin hükmü karşısında boynumuz kıldan ince…

Anayasamızın amir hükmü ise tamı tamına şöyle:

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme

1. Cumhurbaşkanı

A. Adaylık ve seçimi

Madde 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Madde 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Hukukçu olmaya falan gerek yok, okuma yazması olan herhangi biri bu iki maddeyi okuduğu zaman daha önce bu hakkını kullanıp iki defa seçilmiş olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha seçilmesinin ancak ve ancak 2. Dönemi bitmeden meclis tarafından alınacak bir erken seçim kararına bağlı olduğunu anlayacaktır.

Bu noktada ben adayım demek anayasaya aykırıdır, anayasayı tanımamaktır!

Haaa Recep Bey ben anayasayı işime geldiği zaman tanırım, işime gelmediği zaman tanımam diyebilir…

O zamanda bir yerlere aday olan her politikacı gibi Recep Bey’in adaylığı da Yüksek Seçim Kurulunun önüne gelecek ve Yüksek Seçim Kurulu bu adaylığa yönelik yasal ya da anayasal bir aykırılık var mı yok mu denetleyecek.

Bu noktada iki olasılık var ya Yüksek Seçim Kurulu anayasamızın bu açık hükmünü görmezden gelir ve bu hükme aykırı bir karar vererek Recep Bey’in adaylığını kabul eder ya da arkadaş sen zaten hakkını kullanmış ve zaten iki kere cumhurbaşkanlığı yapmışsın, bir daha aday olamazsın diyerek reddeder.

Hangi olasılığın geçerli olacağını doğrusu bende çok merak ediyorum…

Amma ve lakin bahse girsem; Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerde iktidar değişikliğini daha güçlü bir olasılık olarak görüp anayasaya aykırı bir karar verip cezai sorumluluk riskine girmeyeceklerini düşünerek Recep Bey’in adaylığını kabul etmeyecekleri doğrultusunda bir tercihte bulunurum.