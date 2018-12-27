31 Aralık 2018’de yapılacak yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin dışında 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Toplamda ise 390.910.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Şanslı biletler son 4 gün kala tükenme noktasına geldi. Bilet satışı yapan bayiler ve seyyar satıcılarda tam biletler neredeyse tükendi. Ankara’da yıllarca Kızılay Onur Çarşısının karşında Milli Piyango bayiliği yapan ve ‘Şanslı Bayi’ olarak da tanılan Ali Yedekçioğlu, tam biletler bitti yarım biletler ve çeyreklerde bitmek üzere herkes biletini bir an önce alsın.” dedi.

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye tutarındaki artış yüzde 14.7 olduğunu söyleyen Yedekçioğlu, “Bu yıl en büyük ikramiye yarımla çeyrek bilete çıkma ihtimali fazla diye tahmin ediyorum. Şanslı sayılar 9la 3.” dedi.

Ekonomik Sıkıntı Satışları Arttırdı

Son aylarda ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların da etkisi ile vatandaşlarımız 31 Aralık gecesi yapılacak olan yılbaşı özel çekilişinin biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Ekonomik sıkıntıların insanların daha fazla şans oyunlarına yönelttiğini ifade eden Yedekçioğlu, “Yaşanan ekonomik sorunlar insanları daha fazla şans oyunlarına yönlendirdi. Daha çok umut peşindeler ve ilgi çok fazla. Mesela geçen yıl bu zamanlar tam biletler bitmemişti. Bu yıl bitti. Yarım biletler de ciddi oranda azaldı. Bugün yarın biter. Geçen sene son güne kadar bilet vardı. Talep bu yıl daha çok.” şeklinde konuştu.

İkramiye Kazanan Uğramıyor

30 yıldır birçok büyük ikramiye de dâhil olmak üzere ikramiye kazandırdığını ifade eden Yedekçioğlu, insanların ikramiyeleri kazandıktan sonra uğramadığını söyledi. Yedekçioğlu, “Bugüne kadar bir kişiye ikramiye kazandırdım. Bir kişi hariç hiç biri uğramadı. O uğrayanda burada komşumdu. 30 bin lira çıkmıştı 2005’te. O paraya daire aldı. Bana da bir miktar para vermişti. Tek geri dönen o oldu. O kadar kişiye ikramiye verdim ama dediğim gibi bir tek o uğradı. Pazar günleri de çalıştım bir umut dedim. Bir ay iki ay umutlandım ama kimse gelmedi.” dedi.

Kredi kartı satışlarımızı arttırdı

Kredi kartı ile satışların gelmesiyle bilet satışlarının arttığını fakat bankaların ciddi para kesmesinden dolayı kar marjının azaldığına değinen Yedekçioğlu, “kredi kartı satışlarımızı ciddi oranda arttırdı ama tabi kredi kartına baya bir para kestiği için bankalar kar marjımız düşüyor. Peşin veren vatandaşlardan daha çok kar elde ediyoruz. Vatandaşta para yok kredi kartıyla alıyor. Günlük 3 bin liraya yakın kartla satış yapıyorum. Kartla alanlar bir bilet yerine üç bilet alıyor. Tabi biz tanıdıklarımızdan nakit almasını en azından bize bir miktar kar bırakmalarını istiyoruz. Yoksa yapacak bir şey yok tabi ki. Kartla tabi ki satıyoruz ama karımızı azaltıyor.”

Korsan bilete dikkat!

Yılbaşının yaklaşması ile beraber korsan biletlerde ortaya çıkmaya başladı. Her yıl binlerce insanın bir umut ile aldığı biletler korsan bilet olabiliyor. Peki korsan bilet almamak için vatandaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Bayi dışından alınan biletler kesinlikle kontrol edilmeli.

Milli Piyango idaresi bayi dışında bilet satışı yapan kişilerden bilet alınırken kesinlikle aldığı kişinin yaka kartının kontrol edilmesi konusunda vatandaşlarımızı uyarıyor. El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.

Korsan biletler hakkında da vatandaşı uyaran Yedekçioğlu, “Ruhsata bakılmalı. Biletin seri numarası kabartmalı olmalı. Ayrıca biletin üzerindeki turuncu kuş parlak olmalı yani fosforlu olmalı. Bir başka dikkat edilmesi gerek konu ise şanslı numaraların kırmızı olması lazım soluk olmamalı. Son olarakta arkasını ışığa tuttuğunuzda milli piyangonun holigonları görülür.” İfadesinde bulundu.

Milli Piyangoda şanslı rakamlar

Milli piyangoda şanslı bileti bulmak için milyonlarca ihtimal var ancak bazı rakamların gelme oranları o rakamlara sahip olan talihlilerin yüzünü güldürdü. Milli piyango idaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok kazandıran numara 17 kez çıkan 3 numara oldu onu 9 kez çıkan 7 numara takip etti en şanssız numaralar ise 4’er kez sahibine kazandıran 0 ve 6 oldu.

Milli Piyangoda en şanslı iller

Milli piyango çekilişlerinin en şanslı ili geçmiş yıllarda İstanbul oldu. Büyük İkramiye İstanbul’a 14 kez vururken İstanbul’u 4’er kez büyük ikramiye kazandıran Ankara ve Adana takip etti. İzmir’e ise büyük ikramiye 3 kez vurdu.

Bana çıkmaz demeyin!

Son olarak herkesin şansını denemesi gerektiğini söyleyen Yedekçioğlu, “Yeni yılda herkes hayalini yaşatmalı. Yılda bir kez böyle bir ikramiye veriyor. Bunu herkesin denemesi gerek. Bu devlet kontrolünde yapılan bir şey. Sahtekarlığı, üçkağıdı yok. İkramiye çıkanlar bin liraya kadar bizlerden tahsil edebiliyor. Nereden aldığının bir önemi yok. Son olarak herkesin şansını denemesi gerek diye düşünüyorum. Bana çıkmaz demeyin! Herkese çıkabilir bu iş şansla alakalı ve bence herkes şansını denemeli…”