20.6 C
Ankara
6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Son 3 haftaya ateş hattında giren ekipler ligde kalamıyor
Ligin son 11 sezonuna bakıldığında ise son 3 haftaya son 3 sırada giren ekiplerin sezon sonunda küme düştüğü görüldü.
Ligin son 11 sezonuna bakıldığında ise son 3 haftaya son 3 sırada giren ekiplerin sezon sonunda küme düştüğü görüldü.
Spor Gündemi ve Haberleri

Son 3 haftaya ateş hattında giren ekipler ligde kalamıyor

Editör Editör

-

6
0

Spor Toto Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken, gözler bir yandan ateş hattına çevrildi. Ligin son 11 sezonuna bakıldığında ise son 3 haftaya son 3 sırada giren ekiplerin sezon sonunda küme düştüğü görüldü.

Spor Toto Süper Lig’de 31’inci haftada alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanırken, son 3 basamak Büyükşehir Belediye Erzurumspor (32 puan), Bursaspor (30 puan) ve Akhisarspor’dan (25 puan) oluştu.

BB Erzurumspor, sahasında Bursaspor’u yenerek aldığı kritik galibiyetle rakibinin 2 puan önüne geçerken 16’ncı sıraya yükseldi, yeşil beyazlı ekip ise 17’nci sıraya geriledi. Sahasında Antalyaspor karşısında 4 gollü galibiyet alan Göztepe ise puanını 33’e yükselterek avantajını sürdürdü ve 15’inci sıradaki yerini korudu. Akhisarspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a kaybederek ligin dibine demirledi.

2006/07 SEZONUNDAN SONRA KİMSE BAŞARAMADI

Süper Lig’in son 11 sezonuna bakıldığında ise son 3 haftaya ateş hattında giren ekiplerin kendisini kurtaramadığı ve sezon sonunda küme düştüğü görülüyor.

Son olarak 2006/07 sezonunda Gaziantepspor, son 3 haftaya 36 puanla 16’ncı sırada girmesine karşın elde ettiği 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 43’e yükselterek ligi 11’inci basamakta tamamladı. Buna karşın o sezon son 3 haftaya 38 puanla 13’üncü sırada giren Antalyaspor, kalan haftalarda sadece bir beraberlik alınca 16’ncı basamağa gerileyerek sezon sonunda küme düştü. O sezon son iki sıra ise değişmezken küme düşen diğer ekipler Kayseri Erciyesspor ve Sakaryaspor oldu.

BURSASPOR SON 3 SEZONDUR KABUS YAŞIYOR

Bundan 8 sezon önce Süper Lig’i şampiyon olarak noktalayan ve ateş hattında yer alan ekipler arasında bu unvana sahip tek takım olan Bursaspor, son 2 sezonda da küme düşme korkusunu yakından hissetti.

Geçtiğimiz sezon 30’uncu haftaya ateş hattının 4 puan önünde giren yeşil beyazlılar arka arkaya aldığı 2 galibiyetle aradaki puan farkını 7’ye yükseltirken; son 3 maçta mağlup olmasına karşın sezonu 13’üncü sırada tamamladı. Önceki sezon ise Bursaspor, 27’nci hafta Kardemir Karabükspor’u yenerken küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 12’ye çıkardı. Ancak arka arkaya gelen 6 mağlubiyet sonrası 15’inci sıraya gerileyen yeşil beyazlılar, 16’ncı Çaykur Rizespor’un sadece 2 puan önündeydi. Son maçta ise deplasmanda Trabzonspor’u yenen yeşil beyazlılar, Rizespor’un da kazanmasına karşın puan farkını korudu ve ligde kalmayı son anda başardı.

  • Son 11 sezon içerisinde son 3 haftaya son 3 sırada giren ve sezon sonu küme düşen ekipler ise şöyle;
  • 2017/18: Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor
  • 2016/17: Çaykur Rizespor, Gaziantespor, Adanaspor
  • 2015/16: Sivasspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu
  • 2014/15: Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor
  • 2013/14: Elazığspor, Antalyaspor, Kayserispor
  • 2012/13: İstanbul BŞB, Orduspor, Mersin İdmanyurdu
  • 2011/12: Samsunspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü
  • 2010/11: Bucaspor, Konyaspor, Kasımpaşa
  • 2009/10: Diyarbakırspor, Denizlispor, Ankaraspor
  • 2008/09: Konyaspor, Kocaelispor, Hacettepespor
  • 2007/08: Manisaspor, Rizespor, Kasımpaşa

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikOltu’nun sarı ve kırmızı laleleri
Sonraki İçerikOrtadoğu’nun önde gelen projesinde Türk çalışan sayısı 5 bine çıkacak
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.

MegaCortex adlı yeni bir fidye yazılımı tehlike saçıyor

Editör -
Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.
Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Telefonunuz güneş battığı anda kararacak

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

İsrailli Bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Formula 1 pistinde bisiklet yarışı

Editör -
Sadece otomobillerin kullandığı Intercity İstanbul Park Formula 1 pisti bu yıl ilk kez düzenlenen Bisiklet ve Koşu Şampiyonası’nda yerli ve yabancı binlerce bisikletçiyi bir araya getirdi.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Yüzbinler koşamayanlar için koşacak

Editör -
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak 'Wings for Life World Run 2019' bu sene 5 Mayıs Pazar günü, İzmir ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

36 dakikada 210 milyon TL kazanacak

Editör -
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yapılacak WBC-WBA-IBF orta sıklet (72.5Kg) unvan birleştirme maçı iki şampiyonu karşı karşıya getirecek.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Şenol Güneş: Güzel, dostane bir maç olsun

Editör -
Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Büyük bir camia, takım ile oynayacağız.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71