Sömestr tatili için tercih ‘Güvenli Turizm Sertifikası’; Rezervasyonlar yüzde 65 doldu

İSTANBUL, (DHA)- Öğrenciler, bu yılın ilk karnesini alarak üç haftalık tatile merhaba dedi. Tatili değerlendirmek için ailelerin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olan tesislere yöneldiğini söyleyen Yalova Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül, “Tesisimizde yarıyıl tatili için şu anda yüzde 60-65 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 70-75 dolulukla geçireceğiz” dedi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı tamamlandı. 15 Şubat Pazartesi son bulacak tatil için bazı aileler plan yapmaya başladı. Bu dönemde ailelerin bilinçli hareket ederek ‘Güvenli Turizm Sertifikalı’ tesisleri tercih ettiklerini dile getiren Yalova Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül, “Geçtiğimiz yıl sömestr tatil dönemini yüzde yüz kapasite ile geçirmiştik. Bu yıl da sömestr sebebi ile rezervasyon talepleri çok fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını haziran ayından bu yana yüzde 75 seviyesinde Terma City yönetimi olarak koruyoruz. Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Çocuklarımız için tüm ayrıntıları düşündük. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler. tüm sosyal donatılarımız ile gençleri ağırlamayı hedef edindik. Biz buna ‘yeni nesil termal’ diyoruz” diye konuştu.

“AKTİVİTE VE ORGANİZASYONLAR HAZIRLADIK”

Terma City’nin bu yıl ‘Sömestr Şenliği’ adı altında çocukların termal su ile stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmeleri için birçok aktivite ve özel organizasyonlar hazırladığını dile getiren Hüğül, “Çocuklara özel bir sokak şenliği planladık. Ebeveynler ve çocuklar için sağlık ve eğlence dolu bir konaklama paketi hazırladık. Bu yıl misafirlerimize konaklama ve SPA terapi paketlerinde yüzde 25 ‘e varan indirim yapacağız” dedi.

UZMAN EŞLİĞİNDE ÇOCUKLARA ÇİKOLATA VE KÖPÜK MASAJLARI

Sömestr şenliği boyunca ücretsiz 3-12 yaş çocuklar için uzmanlarca çikolata ve köpük masajı uygulanacağını belirten Hüğül, “Çocuk büfeleri, vitamin bar, ahşap boyama atölyeleri, uçan balon çocuk şenliği, resim atölyesi ve resim sergisi, maskot rock grubu, çocuklar için trafik eğitimi, hamur oyunları, yüz boyama, çocuk sineması, küçük yarışmalar ve ayrıca; animasyon, fitness programları, SPA paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, ATV turları, bisiklet kiralamaları açık havada sipinning gibi aktiviteler ile sağlık dolu sosyal bir paket hazırladık” ifadelerini kullandı.