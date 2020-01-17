Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestr tatilinden dolayı tatil yerlerindeki doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerinde olduğu söyledi.



İlk ve orta dereceli okullarda birinci ara dönem yarın sona eriyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan Hestourex 2020 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı’nın basın toplantısı sonrası, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sömestr tatiliyle ilgili sorularını yanıtladı.