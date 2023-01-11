Somaspor’da Emre Can imzaladı

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SOMA, (DHA)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, orta saha takviyesi gerçekleştirdi. Son olarak Süper Lig temsilcisi Başakşehir’den kanat Güney Sağır’la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Ergene Velimeşesporlu Emre Can Atilla’yı da kadrosuna dahil etti. Soma’ya gelen 26 yaşındaki oyuncu resmi sözleşmeye imza attı. Gençlerbirliği’nde kariyerine başlayan Emre Can, Konyaspor, 1922 Konyaspor, Shkupi, Bodrumspor, Kırklarelispor, Ankaraspor ve Ergene Velimeşespor’da oynadı.

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