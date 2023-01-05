Somaspor, Yılmaz’ı sattı

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SOMA, (DHA)- TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, amatör ligden keşfettiği 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan’ı 1 milyon TL bonservisle Düzcespor’a uğurladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün 2020 yılında Bölgesel Amatör Lig ekibi Yunusemre Belediyespor’dan kadroya dahil ettiği genç futbolcu, ilk sezonunda 3’üncü Lig’de şampiyonluk yaşadığı Somaspor’da 2 sezondur da 2’nci Lig’de kadronun değişilmezi oldu. Siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk yarıda 18 maçta 3 golle oynayan Yılmaz’a birçok kulüp talip olurken, yönetim Düzcespor’la 1 milyon TL karşılığında anlaştı. Somaspor, geçen sezon devre arasında da Yasin Abdioğlu’nu 1461 Trabzon’a satmıştı.

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