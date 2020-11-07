Somali’ye kıyak Somalıya dayak

Başlık sosyal medya platformu Twitter’dan…Bu yaratıcı başlık “trend topic” yani en çok konuşulan konulardan biri oldu, geldi Türkiye’de gündeme oturdu.

Bu konu niye gündeme geldi diye sorarsanız; Resmi Gazete’de yayınlanan Milletlerarası Anlaşma’da yer alan bilgilere göre Türkiye, Somali’nin IMF’ye olan borcunun yaklaşık 3,5 milyon dolarını ( 30 milyon lira) ödeme kararı aldı, bu meblağı hibe etti.

İşin açığı bu durum Londra tefecilerinden, Swap piyasasından fahiş faizle de olsa borç bulmaya çalışan bir ülke için tamda “Sultanahmet’te dilenip, Ayasofya’da dağıtmak” misali olmuştur…

Doğal olarak da vatandaşımızın da aklına hemen atalarımızın “Ayranı yok içmeye, tahtırevan ile gider hacet gidermeye” deyimi geldi ve Twitter’da yukarıdaki yaratıcı başlığı yapıştırdı.

Hatırlatmak isterim ki bizim kültürümüzde ,“Eve lazım olan camiye haramdır”, “Kendi söküğünü dikemeyen terzi başkasını giydiremez” gibi asla unutulmaması gereken başka özlü söz ve deyimlerimiz de vardır.

Bu arada sakın yanlış anlamayın, bu para Somalili garibanlara falan da gitmiyor,

bu yüzden sadaka madaka da sayılmaz, sevap hanesine yazılmaz!

Para Somali devletine borç vermiş IMF’ye gidiyor, tahsilatı IMF yapıyor, IMF Somali’den tahsil edemediği riskli bir alacağını Türk vatandaşlarından tahsil etmiş oluyor.

Yokluk, yoksulluk çeken öğrencilerin, bataktaki çiftçilerin, köşe başındaki esnafın kredi, sigorta ya da vergi borcunu silmeyen iktidar Somali’nin IMF borcunu siliyor, bu ülke vatandaşlarının vergilerini ideoloji uğruna hibe ediyor, bunun neresi rasyonel, neresi vicdani?

Bakın Somalı maden işçileri yerin yüzlerce metre altında, ölüm tehlikesi ile burun buruna çalışmış fakat maaş ve tazminatlarını alamamış vaziyetteler. Çoluk çocuk perişan aç biilaç bekleşiyorlar. Durumlarını dile getirmek için eylem yapıyorlar; candarma copu basıyor, gaz sıkıyor, genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk demeden dayak atıyor. Eylem dediysek de ortada yakıp yıkma, şiddet vesaire yok son derecede vakur ve ağırbaşlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının vatandaşlarına tanıdığı gösteri hakkını kullanıyorlar.

İktidar ise çıkıp tamam kardeşim, ortada bir mağduriyet var ben bu alacakları ödüyorum, mağduriyetleri gideriyorum, sonra patrondan tahsil edebilirsem ederim edemezsem hibe ediyorum demiyor ve lakin gidip Somali’nin IMF’ye olan borcunu ödüyor. IMF dediğinde uluslararası bir örgüt, kapıya dayanan mafya ya da tefeci değil alacağının ne acelesi var? Bu telaş niye?

Hepimizin de bildiği gibi Türkiye bu gün ağır bir dış borç krizi yaşamaktadır, kurlar kontrolden çıkmış durumdadır, Türk Lirası hemen her gün değer kaybetmektedir.

Herkes döviz kurlarını ve altın fiyatını izlerken Hazine Eski Müsteşarı, Ekonomist Mahfi Eğilmez dolar ve Türk Lirasının durumuna dair Twitter hesabından çok dikkat çeken bir yorumda bulundu ve “Dolar, 6 önemli para birimine (Euro, Yen, Pound, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı) karşı yılbaşından bugüne kadar % 3,5 oranında değer kaybetmiş. Türk Lirası ise yabancı paralara karşı böyle değer kaybeden Dolara karşı yılbaşından bugüne kadar % 42 değer kaybetmiş.” dedi.

Bu çok önemli tespit, Türk Lirasının değerinin paraşütsüz düştüğünü göstermektedir. Her ne kadar ekonomi ve maliyeden sorumlu damat bey ben kurlara bakmıyorum, hiç ilgilenmiyorum dese de piyasa kurlara bakıyor; akaryakıt pompaları, gübre ve ilaç depoları kurlara göre pozisyon alıyor. Aynı gün içinde akaryakıta zammın zammı bile geliyor.

Türk ekonomisi aşırı dolarizedir, hemen hemen her türlü alacak verecek ilişkisi dolar bazında kurulur, hemen her şeyin fiyatı dolara yahut da euroya endekslidir. Kur arttı mı fiyatların artması kaçınılmazdır, maalesef bu ülkede dolara, euroya endeksli olmayan tek şey ücretlerdir ve ne yazık ki maaşlarımızı dolar ile almıyoruz, işte tam da bu yüzden kurlar artınca boynu altta kalan hep ücretle çalışanlar olmaktadır.

Göreceksiniz önümüzdeki dönemde hayat pahallılığı aşırı ölçüde artacak, insanımız ciddi manada yoksullaşacak, bir çok firma borçlarını ödeyemeyerek kepenk kapatacak.

İktidarın artık önceliği kendi insanımıza vermesi, insanımızın sırtındaki yükleri hafifletmesi gerekir yoksa sandıkta ağır bedel öder, demedi demeyin…