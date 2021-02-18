Somalili doktor ve ailesinin Bolu’da kar keyfi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- SOMALİ’de pratisyen hekim olarak görev yapan Abdulrezzak Yusuf Abdullah ve ailesi, geldikleri Bolu’da, ülkelerinde hiç görmedikleri kar yağışı ile karşılaştı. Aile, karın keyfini çıkarıp, kar topu oynadı.

Somali’de pratisyen hekim olarak görev yapan Abdulrezzak Yusuf Abdullah, daha önce İstanbul’da düzenlenen bir konferansta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kulak, Burun, Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ural ile tanıştı. Abdullah, ülkesi Somali’ye döndükten sonra ailesine de Türkiye’deki sağlık sisteminin çok ileri bir noktada olduğunu anlattı. Somalili Doktor Abdullah, Prof. Dr. Ahmet Ural’a ailesi ve kendisine check-up yaptırmak ve çeşitli hastalıklarının tanı ve tedavisi için Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Doktor Abdullah’ın isteği olumlu karşılandı. Pandemi nedeniyle ziyaretini bir süre ertelemek zorunda kalan Abdulrezzak Yusuf Abdullah, geçen hafta annesi, eşi ve kardeşiyle birlikte Bolu’ya geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin misafirhanesinde konaklayan Somalili aile, üniversite hastanesinde çeşitli tetkikler yaptırdı. Aile, daha önce ülkelerinde hiç görmedikleri kar yağışını Bolu’da gördü. Abdulrezzak Yusuf Abdullah ve kardeşi Hamda Yusuf Abdullah, karla kaplı kampüste kar topu oynadı.

Hastanede kendileriyle çok ilgilenildiğini anlatan Abdulrezzak Yusuf Abdullah, “Ailemin ve kendimin bazı rahatsızlıkları vardı. Daha önce İstanbul’da bir konferansta Prof. Dr. Ahmet Ural ile tanışmıştık. Kendisiyle bağlantıyı koparmadık ve güzel ilişkiler kurduk. Bu benim Türkiye’ye ikinci gelişim. Bolu’ya gelişimden itibaren bizimle çok güzel ilgilenildi. Ciddi bir konukseverlik ile karşılaştık. İnsanlar bize çok pozitif yaklaştı. Pandemi nedeniyle uzun bir süre ertelemiştik ziyareti bu nedenle şimdi gerçekleştirebildik. Geldiğimizden itibaren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde çok hızlı bir şekilde tedavilerimiz gerçekleştirildi. Tüm personel çok iyi şekilde ilgilendi. Bundan çok etkilendim” dedi.

Bolu’da bu kadar yoğun bir kar yağışı görmeyi düşünmediklerini aktaran Abdullah, “Kardeşlerim Avrupa’da yaşıyor. Türkiye’nin de Avrupa’ya yakın bir ülke olduğunu biliyorduk. Avrupa’nın bir parçası olduğunu biliyorduk. Bu nedenle Türkiye’nin soğuk olabileceğini tahmin ediyorduk. Ama bu kadar kar beklemiyorduk. Ama insanların sıcak ilgisi sayesinde ısındık. İnsanların pozitif yaklaşımı bizim soğuk havadan ve kardan etkilenmemizi sağladı. Somali’de hiç kar görmemiştik.” diye konuştu.

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