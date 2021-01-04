Somali’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri Çorum’a getirildi (4)

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan, yılbaşı gecelerinde kullanımı artan alkol konusunda kaçak ve sahte üretimlere dikkat çekerek, metil alkolün ölüm ve ani koma ile ani körlük, şaşılık ve kalıcı göz kasları felcine yol açtığını söyledi. Karaarslan, ani körlüğün 36 saate kadar yaşanabildiğini vurguladı.