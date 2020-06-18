AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı yeni önlemler alınmasının gündeme gelmediğini söyledi. Çelik, "Şu anda yeni önlem yok, herhangi bir açıklanmış, bize ifade edilmiş bir önlem yok. Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı." dedi.