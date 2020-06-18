Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamada 3 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı duyuruldu.
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Somali’de patlama: 3 ölü, 6 yaralı
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