Somalı kadınların çizdiği desenler küçük ev aletleriyle buluştu

Beymen, küçük ev aletleri markası Arzum ile yaptığı iş birliğini tanıttı. Türkiye’de modayı ilk defa elektrikli ev aletleriyle buluşturan ‘Arzum x Beymen Club Koleksiyonu’nda Beymen’in renkli desenlerinin yanı sıra Somalı kadınların çizimlerine de yer verildi.



Beymen, ‘Arzum x Beymen Club Koleksiyonu’nu satışa sundu. Sınırlı sayıda ve seçili mağazalarda yer alacak koleksiyonu Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve Beymen Club Tasarım Ekibi hazırladı. Bahar renklerinin ve çiçek desenlerinin Arzum’un en çok tercih edilen ürünleriyle buluşturulduğu koleksiyonda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Soma Şubesi’nin desteğiyle 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrasında hayata geçirilen Soma Artisans ile de ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Koleksiyonda yer alan 2 ürün için Soma Artisans atölyelerinde el emeğiyle hazırlanan renkli elişi süslemeler, Somalı kadınların ekonomik güçlenmesine ve çocuklarının eğitimine de katkı sağladı.

“TÜRKİYE İÇİN BİR İLK”

Beymen Club’ı sadece bir moda markası olarak tanımlamayan Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, “Beymen Club, hayatın içinde yaşayan, geçmişten beslenen ve dünün esintilerini geleceğe taşıyan çağdaş bir lifestyle marka. Arzum ve Beymen Club iş birliği, sadece Beymen Club tasarım ekibi için değil, Türkiye için de bir ilk oldu. Proje ile ilk kez modanın, elektrikli ev aletleri ile buluşacak olması fikri bizleri çok heyecanlandırdı. Hangi ürünler ile ilerleyeceğimize karar verdikten sonra, her ürün için pek çok desen çalıştık. Proje, baharda lanse edileceği için doğa teması ve bahar çiçeklerinde karar kıldık. Somalı kadınlar da el emekleriyle yaptıkları elişi süslemeler ile projemize renk kattı. Beymen Club ekibi olarak çıkan sonuçtan çok memnunuz” dedi.

“MEKANLARIN ENERJİSİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız ise projeyle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Arzum’un köklü geçmişini ve yenilikçi kişiliğini, Beymen Club’ın fark yaratan tarzı ile birleştirdik. Türkiye’de bir ilke imza attığımız bu birliktelik yaşam alanlarına yepyeni bir tarz getirecek. Bu iş ortaklığında iki markanın da DNA’sındaki tarzını, tasarımını, teknolojisini doğadan aldığımız ilhamla bir araya getirdik. Hazırladığımız stil sahibi ürün serisi yaşam alanlarını renklendirirken, pozitif ve eğlenceli tavrı ile mekanların enerjisini değiştirecek. Bize Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşatan Arzum x Beymen Club Koleksiyonu’nun hayatlarımıza renk katmasını diliyoruz.”