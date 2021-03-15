Soma’da refüjü aşı karşı şeride geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Soma’da refüjü aşı karşı şeride geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1...
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