Soma’da işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL ödeme yapıldı (2)

MANİSA’nın Soma ilçesinde 2 bin 395 maden işçisine tazminatlarının ödenmesinin ardından açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır, şunları söyledi:

“Türkiye Maden İş Sendikası olarak başta Genel Başkanımız Nurettin Akçul ve yönetim kurulumuz olmak üzere ilk işimiz, 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasından sonra çıkış alan 2 bin 831 arkadaşımızın tazminatını sağlamak olmuştur. Bu süreçte yaptığımız görüşmeler sonucu Eynez Maden Ocağı’ndaki işçilerin tazminatlarının TKİ tarafından ödenebileceği, Geventepe, Ata Bacası ve Işıklar maden ocaklarında çalışan arkadaşlarımızın tazminatlarını alabilmeleri için de Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Genel Başkanımız Nurettin Akçul ve tönetim kurulu, bakanlığımız ve bölge milletvekilleriyle yaptığı görüşmeler sonucu TBMM’de düzenleme 28 Temmuz 2020 tarihinde yapıldı. Düzenleme ile alacaklı olan 3 bin 300 mağdur madenciden 2 bin 300’üne dün saat 16.30 itibariyle ödemeleri yapıldı. Diğer 1000 madencimiz de dilekçe ile müracaat etti. Hesaplamalar yapıldı. En yakın zamanda 1000 madencimize de ödemeleri yapılacak. Biz buradan bu süreçte emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e tüm Bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerin yöneticilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA)-

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