Soma Zafer Spor’a Kamerunlu milli kaleci

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Şevket Yılmaz / SOMA, (DHA)- Kadınlar Futbol 1’inci Ligi takımlarından Soma Zafer Spor, Kamerun Milli Takımı’nın da kaleciliğini yapan Pauline Charlotte Alang Ayangma’yı transfer etti. Kulüp 2’nci Başkanı Murat Gökmentekin, “Küçük bir halı sahadan başlayan hikayemiz bugün 1’inci Lig takımına ulaşmıştır. Birkaç sezon bu ligde kalıcı olmak istiyoruz, bunun için iyi bir kaleciye ihtiyacımız vardı fakat bu ihtiyacımızı karşılayacak bütçemiz yoktu. Bize bu transferin gerçekleşmesinde destek olan Coşkun Çayıroğlu’na ve diğer iş insanlarına teşekkür ederim” dedi. İlk haftayı bay geçiren Soma ekibi cumartesi günü Hatay Defnespor’a konuk olacak.

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