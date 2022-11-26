Solist sevgilisini yüzünden yaralayan sanığa 25 yıl hapis talebi

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Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, gece kulübünde müşterilerden kıskandığı solist Ebru Sultan Bozdağ’ı (32) “Seni bir daha şarkı söyleyemeyecek, bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım” diyerek yüzünden tabancayla ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan sevgilisi Hasan Karabudak’a (26) 25 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Gece kulübünde solist Ebru Sultan Bozdağ, 5 Eylül sabahı sevgilisi Hasan Karabudak ve onun babası Doğan Karabudak tarafından hastaneye götürüldü. Yanağında kurşun yarası bulunan Bozdağ, tedaviye alındı. Hasan Karabudak, hastane polisine verdiği ifadesinde sevgilisinin, kendisinden ayrılmak isteyince intihar etmek istediğini ve elinden almak isterken tabancanın ateş aldığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

EBRU’NUN İFADESİNDEN SONRA TUTUKLANDI

Ebru Sultan Bozdağ ise tedavisinin ardından alınan ifadesinde, sevgilisi Hasan Karabudak’ın, kendisini iş yerinde müşterilerden kıskandığını, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını ileri sürerek, “Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darbetmeye başladı sonra belindeki tabancayı çıkardı. Boynumdan tutarak arkama geçti. Tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı sonra beni, babasının ikametine götürdüler. Burada tedavi etmek istediler ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler” dedi.

Yeniden gözaltına alınan Hasan Karabudak, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, yine sevgilisinin tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştığını, engellemek için üzerine atladığı sırada silahın patladığını ileri sürdü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karabudak, savcılığın itirazı üzerine bu kez tutuklandı.

‘SENİ BİR DAHA ŞARKI SÖYLEYEMEZ HALE GETİRECEĞİM’ DEMİŞ

Savcılık olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak Hasan Karabudak ve babası Doğan Karabudak hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Bozdağ’ın ifadesine de yer verildi. Bozdağ, ifadesinde, sevgilisi ile kıskançlık nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, olay günü de kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Karabudak’ın, boğazını sıktığını sonra belindeki tabancayı çıkarıp yanağına tutarak “Seni bir daha şarkı söyleyemeyecek, bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım, sonra da defolup gideceğim” dedikten sonra tetiğe bastığını belirtti.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede yapılan tespitlere göre, merminin giriş açısı ve yönü ile müştekinin sağ elini kullandığı dikkate alındığında intihar girişimi iddialarının hayatın olağan akışına ters olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra Hasan Karabudak ile babasının ifadelerinde çelişki olduğuna dikkat çekilerek, Karabudak’ın olaydan kısa süre önce tabanca satın aldığı yönünde tanık beyanı olduğu da vurgulandı. Bozdağ’ın yaralandıktan sonra iradesi dışında hastane yerine sevgilisinin babasının evine götürüldüğü aktarılan iddianamede, Hasan Karabudak’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar, babası Doğan Karabudak’ın ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (DHA)

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