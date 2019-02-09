Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Kayserispor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle sarı lacivertli camiadan özür diledi.



Mücadelenin 45+2’nci dakikasında hakem ile arasında geçen bir diyalog sonucunda direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Roberto Soldado, mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertli takımın mağlup olmasındaki tüm sorumluluğu kabul ettiğini söyleyen İspanyol yıldız, “Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim” ifadelerini kullandı.