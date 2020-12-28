Söke’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bağarası Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 47,73 gram metamfetamin , 9 uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal ele geçirilirken, M.E., Ç.Ç. ve C.U. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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